＜私を敬いなさい義母＞「私への感謝が足りない！」長文の説教メッセージにドン引き…【第1話まんが】
私はリリカ（32）。夫のタツヤ（32）と娘のユリ（5）と3人で暮らしています。義実家は徒歩10分の距離で、義母は孫を預かったり、たまにおかずを持ってきてくれたりと協力的です。義母も義父も、娘だけではなく私にも気遣ってくれる部分は多くあるのですが……。実は、義母の価値観にとても困っているんです。
今日は夫の提案で、急ではありますが焼肉を食べに行くことになりました。
車に乗り込もうとしたとき、義母からLINEが来ました。今からおかずを持ってきてくれるとのことですが……これから出かけるところですし、夫にも相談の上、お断りの連絡をしました。
家族で焼肉を楽しんでいると、また義母からLINEが。
開いてみると、読むのも面倒なほどの長文……。「せっかくおかずを用意したのに失礼」「日々感謝が足りない」と、説教のような内容でした。夫にも見せたところ、私と同じようにドン引きしています。
なんて返せばいいか夫に相談したところ、「無視でいい、明日俺から電話する」と言ってくれたので、少しホッとしました。とりあえず引き続き食事を楽しもうと思ったのですが……そんなに悪いことをしてしまったのか、どうにもモヤモヤが残ります。
義母は私たちに過度な対応を求めます。おかずを持ってきてくれるのはありがたいです。
でも、何を持っていくか、いつ持っていくか、そういう相談はくれません。
突然言われても、こちらだって外出しているときもありますよね。
でも義母はそういうときでも「ありがたくもらうのが当たり前」「帰ってくるのが当たり前」「外出の予定を変えるのが当たり前」。
「そうしないあなたたちは私を馬鹿にしている」という価値観を持っています。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと
