上原さくら、5歳長女と初詣で親子2ショット “とても可愛い”姿も紹介「もうすっかりお姉さんに」「出店が気になるのすごいわかる」
タレントの上原さくら（48）が5日、自身のブログを更新。「初詣」と題し、長女（5）との親子2ショットを披露した。
【写真】「もうすっかりお姉さんに」上原さくら＆5歳・長女の親子2ショット
上原は「行ってきました」と書き出し「新年を家族で元気に迎えられた事へのお礼と、今年も誠実に頑張りますので、私達家族を見守っていてくださいとご挨拶をしてきました」と報告した。
また、「私も子供の頃そうだったけど、参拝よりも出店はどんなのがあるか、何を買ってもらうか、気持ちはそこばっかりなのよね」と出店の綿あめに興味津々な長女の様子を明かし、「どの袋でも味は同じなのに、どれにしようかと真剣に悩んでいる娘。とても可愛い」とキャラクターが描かれた袋を前に悩んでいる長女の写真をアップ。
「5回くらい希望を変えて、最終的にクロミちゃんにしてました」と結末を伝え、綿あめの袋を手にした娘との2ショット写真も披露した。
コメント欄には「もうすっかりお姉さんに」「わたあめ懐かしい」「出店が気になるのすごいわかる」「私も出店大好き」などの声が多数寄せられている。
上原は2003年にアパレルメーカー社長と結婚したが、09年に離婚。11年に建築関連会社社長と再婚するも、13年に離婚が成立。19年12月に一般男性と再々婚し、20年4月に第1子となる長女の出産を報告した。
