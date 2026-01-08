人気声優による浅倉大介楽曲カバーシリーズ第1弾、1月9日に3曲同時配信リリース！
メディアミックスプロジェクト「リ・クレシェンド！」でカバーされる浅倉大介楽曲の配信リリース日が決定した。
「リ・クレシェンド！」は、〈再起〉〈再生〉をテーマに、音楽を通じて夢を追いかける少女たちが、時にぶつかり合い、時に友情を育んでいく姿を、繊細かつドラマチックに描いていく、メディアミックスプロジェクト。豪華人気声優陣によるボイスドラマやCDリリースを予定、2026年2月には声優陣総出演のライブも決定している。
浅倉大介楽曲カバーの制作陣も本家陣営より参加。アレンジをaccess・浅倉大介のマニピュレーターである齋藤龍介が担当。さらにミックスはTM NETWORKのエンジニアである伊東俊郎が担当する。
また、シリーズ第2弾は今年2/8に東京で行われる1stライブにて披露予定との事。数百曲に及ぶ浅倉大介楽曲の中から、どの時代のどの楽曲がチョイスされるか乞うご期待。
●配信情報
1月9日配信開始
Cu Sith★ROAR
「SPIRAL」（オリジナルアーティスト：pool bit boys）
作詞：井上秋緒／作曲：浅倉大介／編曲：齋藤龍介
MiMi-C-RADLE
「dope light」（オリジナルアーティスト：Iceman）
作詞：伊藤賢一／作曲：浅倉大介／編曲：齋藤龍介
Chimera Sky
「Heavenly Blue」（オリジナルアーティスト：The Seeker）
作詞：井上秋緒／作曲：浅倉大介／編曲：齋藤龍介
＜リ・クレシェンド！キャスト（声優／リアルユニット）＞
CuSith★ROAR（クーシー★ロア）
Vo.クウ：槇すいれん（新人）
Gt.レン：大塚紗英（BanG Dream!「Poppin’ PARTY」花園たえ役）
Key.ココ：若井友希（i☆Ris）
MiMi-C-RADLE（ミミクレイドル）
Vo.ナギサ：工藤晴香（BanG Dream!「Roselia」氷川紗夜役）
Gt.ユミ：むらみー（ギタリストYouTuber）
Mp.キツカ：生田輝（アイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージ ナターリア役）
Chimera Sky（キメラスカイ）
Vo.オウカ：Fuki（Unlucky Morpheus）
Gt.ルミナ：成美（ガールズメタルギタリスト）
●作品情報
『リ・クレシェンド！』
【スタッフ】
製作：リ・クレシェンド！製作委員会
キャラクターデザイン：えれっと
脚本：望公太
衣装：YOSHIO
協力：株式会社イーエスピー／エイベックス・ピクチャーズ株式会社／Great Romance Records／株式会社kibatsu／株式会社クィーンズアベニュー／株式会社アンシェリ／ビーフェクト合同会社／株式会社テイルポット／ダーウィンレコード／株式会社ぐあんばーる
●ライブ情報
ファーストリアルライブ開催決定
Re:CRESCENDO! 1st Live -The First Show !-」
2026/2/8(日)
1st stage：14:00／2nd stage：18:00
会場：東京 浅草花劇場
チケット：一般発売中
※FC先行販売分は終了致しました。
公演に関するお問い合わせ
バンダイナムコミュージックライブ
インフォメーションデスク
https://information-desk.info/
チケットに関するお問い合わせ
チケットぴあ
https://pia.jp/info/ticket_support/
問い合わせフォームの件名に、「『Re:CRESCENDO! 1st Live ーThe First Show !ー』FC会員先行受付お問い合わせ」の記載をお願いいたします。
