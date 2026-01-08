眞栄田郷敦「すごく味のある、深みのある30代になりたい」20代のうちにしたいこと
俳優の眞栄田郷敦（25歳）が、マクドナルドが人気漫画「ろくでなしBLUES」と初コラボしたCMで、漫画の主人公“前田太尊”姿の“眞栄田太尊”として登場。1月13日より、新CM「今しかできねーこと」篇の放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、“今だからしたい”ことを語った。
マクドナルドは1月14日より、毎年好評な期間限定商品「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」の販売をスタート。それに伴い、」ろくでなしBLUES」作者・森田まさのり氏の描き下ろしビジュアルを公開するほか、眞栄田が出演する新CMを放映する。
撮影後のインタビューで、「『今しかできねーことだよ。』と、『スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック』を食べるCMですが、眞栄田さんが“今しかできない”と考えていること、“今だからしたい”ことを教えてください」と質問を受ける。
これに眞栄田は「僕は、1月に26歳になったんですけど、“そろそろ30歳がちょっと見えてきたな”、と。それまでにたくさん経験を積んで、すごく味のある、深みのある30代になりたいと思っているので、いろいろな人と出会って、いろいろな話をして、いろいろなおいしいものを食べたり、いろいろな場所に行ったりという経験を、今だからこそ増やしていきたいと思います」と語った。
