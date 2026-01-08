日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3344（+9.0 +0.27%）
ホンダ 1530（-2 -0.13%）
三菱ＵＦＪ 2583（-36 -1.37%）
みずほＦＧ 6098（-39 -0.64%）
三井住友ＦＧ 5192（-20 -0.38%）
東京海上 5893（-6 -0.10%）
ＮＴＴ 159（-0.2 -0.13%）
ＫＤＤＩ 2679（-6 -0.22%）
ソフトバンク 215（-0.4 -0.19%）
伊藤忠 1994（-8.5 -0.42%）
三菱商 3765（-5 -0.13%）
三井物 4780（-14 -0.29%）
武田 4985（+33 +0.67%）
第一三共 3485（+15 +0.43%）
信越化 5211（-33 -0.63%）
日立 5258（-5 -0.10%）
ソニーＧ 3938（-38 -0.96%）
三菱電 4801（+1 +0.02%）
ダイキン 19517（-103 -0.52%）
三菱重 4179（+16 +0.38%）
村田製 3336（-5 -0.15%）
東エレク 37887（-283 -0.74%）
ＨＯＹＡ 25155（+55 +0.22%）
ＪＴ 5716（+110 +1.96%）
セブン＆アイ 2232（-10 -0.45%）
ファストリ 56671（-129 -0.23%）
リクルート 9296（-14 -0.15%）
任天堂 10240（-110 -1.06%）
ソフトバンクＧ 18436（+13783 +296.22%）
キーエンス（普通株） 57669（+1549 +2.76%）
