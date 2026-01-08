日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3344（+9.0　+0.27%）
ホンダ　1530（-2　-0.13%）
三菱ＵＦＪ　2583（-36　-1.37%）
みずほＦＧ　6098（-39　-0.64%）
三井住友ＦＧ　5192（-20　-0.38%）
東京海上　5893（-6　-0.10%）
ＮＴＴ　159（-0.2　-0.13%）
ＫＤＤＩ　2679（-6　-0.22%）
ソフトバンク　215（-0.4　-0.19%）
伊藤忠　1994（-8.5　-0.42%）
三菱商　3765（-5　-0.13%）
三井物　4780（-14　-0.29%）
武田　4985（+33　+0.67%）
第一三共　3485（+15　+0.43%）
信越化　5211（-33　-0.63%）
日立　5258（-5　-0.10%）
ソニーＧ　3938（-38　-0.96%）
三菱電　4801（+1　+0.02%）
ダイキン　19517（-103　-0.52%）
三菱重　4179（+16　+0.38%）
村田製　3336（-5　-0.15%）
東エレク　37887（-283　-0.74%）
ＨＯＹＡ　25155（+55　+0.22%）
ＪＴ　5716（+110　+1.96%）
セブン＆アイ　2232（-10　-0.45%）
ファストリ　56671（-129　-0.23%）
リクルート　9296（-14　-0.15%）
任天堂　10240（-110　-1.06%）
ソフトバンクＧ　18436（+13783　+296.22%）
キーエンス（普通株）　57669（+1549　+2.76%）