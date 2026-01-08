【本日の見通し】明日の米雇用統計にらむ展開



昨日の海外市場でドル円はややドル高円安も、１５６円台での推移となった。注目された米指標は２２時１５分発表の１２月米ＡＤＰ雇用者数が前月比＋４．１万人と市場予想の＋５．０万人には届かなかったものの、想定の範囲内。午前０時発表の１２月米ＩＳＭ非製造業景気指数が予想の５２．２に対して５４．４と１年ぶりの高水準。１１月は５２．６で、前回から小幅鈍化の見込みが改善となっていた。一方、同時刻に発表された米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）求人件数は７１４．６万件と市場予想の７６５万件前後を大きく下回る弱い結果となった。まちまちな結果であったが、ＩＳＭは５日発表の製造業が予想を下回っていたことで、非製造業も予想より弱いのではとの警戒感が出ていた分、サプライズな強さとなったこともあって市場の反応が大きくなるなど、ドル高が優勢となった。



もっとも１５６円台前半から１５６円台後半への上昇に留まるなど、市場の反応は限定的なものとなっている。明日の米雇用統計を見極めたいという意識が強い。



この後もドル円は１５６円台中心の推移か。今日は昨日に比べると注目度の高い指標予定がないが、２２時半の米新規失業保険申請件数（１２月２８日から１月３日の週）と１０月の貿易収支には要注意。新規失業保険申請件数は雇用関連指標への市場の反応がやや大きくなっている中だけに、予想からの乖離に注意。前回は１９．９万件と２０万件を下回ったが、これはクリスマスシーズンによるブレと見られる。今回は２１．０万件前後が見込まれている。貿易収支は２０年以上前まで相場に大きな影響を与える指標であったが、近年は影響力が低下している。ただ、トランプ関税の影響で貿易関連への注目がここにきて高まってきており、予想からのブレには注意したいところ。前回に比べて赤字額が拡大する見込みとなっている。



ユーロドルは海外市場で１．１７００ドル前後が重く、朝は１．１６台後半推移。この後も１．１６台後半中心の推移と見ている。



ポンドドルは東京午後からじりじりと売られ１．３５１０ドル台から１．３４５０ドル台を付けた。この後は１．３４台中心の推移を見込んでいる。



ユーロ円はドル円次第の面が強い。明日の米雇用統計をにらんで１８３円００銭を挟んでの推移を基本に、ドル円の流れを見極めたい。



ポンド円は対ドルでのポンド売りもあって２１１円を割り込んできた。２１１円台半ばあたりが重くなるかどうかがポイントとなる。



MINKABUPRESS 山岡

