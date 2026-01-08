東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値156.76　高値156.80　安値156.30

157.44　ハイブレイク
157.12　抵抗2
156.94　抵抗1
156.62　ピボット
156.44　支持1
156.12　支持2
155.94　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1675　高値1.1703　安値1.1673

1.1724　ハイブレイク
1.1714　抵抗2
1.1694　抵抗1
1.1684　ピボット
1.1664　支持1
1.1654　支持2
1.1634　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3458　高値1.3517　安値1.3456

1.3559　ハイブレイク
1.3538　抵抗2
1.3498　抵抗1
1.3477　ピボット
1.3437　支持1
1.3416　支持2
1.3376　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7977　高値0.7979　安値0.7944

0.8024　ハイブレイク
0.8002　抵抗2
0.7989　抵抗1
0.7967　ピボット
0.7954　支持1
0.7932　支持2
0.7919　ローブレイク