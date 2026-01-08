東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値156.76 高値156.80 安値156.30
157.44 ハイブレイク
157.12 抵抗2
156.94 抵抗1
156.62 ピボット
156.44 支持1
156.12 支持2
155.94 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1675 高値1.1703 安値1.1673
1.1724 ハイブレイク
1.1714 抵抗2
1.1694 抵抗1
1.1684 ピボット
1.1664 支持1
1.1654 支持2
1.1634 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3458 高値1.3517 安値1.3456
1.3559 ハイブレイク
1.3538 抵抗2
1.3498 抵抗1
1.3477 ピボット
1.3437 支持1
1.3416 支持2
1.3376 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7977 高値0.7979 安値0.7944
0.8024 ハイブレイク
0.8002 抵抗2
0.7989 抵抗1
0.7967 ピボット
0.7954 支持1
0.7932 支持2
0.7919 ローブレイク
