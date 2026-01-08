消費にも◎1リットルの牛乳で作る「ぷるぷる焼きプリン」

消費期限が迫った牛乳をどうにかしたい！

寒い季節に何度も買い物に行きたくない、という理由で牛乳をまとめ買いしたら、消費期限が迫っていた！なんてことはないですか？そんなときにオススメな、牛乳1本丸ごと使える、「1リットルの牛乳で作る焼きプリン」のレシピをご紹介しちゃいます。

1リットルの牛乳で作る「ぷるぷる焼きプリン」

カラメルを作る

ほろ苦カラメルはプリンの大切な要素ですよね！





滑らかに仕上げるための手順！

茶漉しで漉すのが、滑らかさの秘訣！このひと手間で美味しさがぐーんとアップします。





焼き上げる！

あとはオーブンにお任せ！美味しくなるように祈りながら焼きあげましょう。





つくれぽでも「おいしく出来た」の声多数！

こちらのレシピをつくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）チェックすると、「簡単なのにコクがあります」「トロトロふるふるでうまうまでした」と、絶賛する声が多く届いていました。みなさんおいしいと喜んでいる様子が伺えます。





休日のお子さんのおやつにも、自分へのご褒美にもオススメな1リットルの牛乳で作る「ぷるぷる焼きプリン」。難しそうと思ってしまいがちなのですが、混ぜて焼くだけなので実は簡単！さっそくチャレンジしてみてくださいね。