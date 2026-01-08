消費にも◎1リットルの牛乳で作る「ぷるぷる焼きプリン」
消費期限が迫った牛乳をどうにかしたい！
寒い季節に何度も買い物に行きたくない、という理由で牛乳をまとめ買いしたら、消費期限が迫っていた！なんてことはないですか？そんなときにオススメな、牛乳1本丸ごと使える、「1リットルの牛乳で作る焼きプリン」のレシピをご紹介しちゃいます。
ほろ苦カラメルはプリンの大切な要素ですよね！
滑らかに仕上げるための手順！
茶漉しで漉すのが、滑らかさの秘訣！このひと手間で美味しさがぐーんとアップします。
焼き上げる！
あとはオーブンにお任せ！美味しくなるように祈りながら焼きあげましょう。
つくれぽでも「おいしく出来た」の声多数！
こちらのレシピをつくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）チェックすると、「簡単なのにコクがあります」「トロトロふるふるでうまうまでした」と、絶賛する声が多く届いていました。みなさんおいしいと喜んでいる様子が伺えます。
休日のお子さんのおやつにも、自分へのご褒美にもオススメな1リットルの牛乳で作る「ぷるぷる焼きプリン」。難しそうと思ってしまいがちなのですが、混ぜて焼くだけなので実は簡単！さっそくチャレンジしてみてくださいね。