２４、２５年にＤｅＮＡでプレーして通算１５勝を挙げ、今季はホワイトソックスに２年総額１２００万ドル（約１９億円）で加入するアンソニー・ケイ投手（３０）が、米ポットキャスト番組「ファウルテリトリー」に出演し、今季からメジャーに挑戦する岡本和真内野手（２９）、今井達也投手（２７）、村上宗隆内野手（２５）について語った。

ブルージェイズ入りが決まった岡本とは、２４年に２本塁打を浴びるなど、２年間で１５打数６安打の打率４割と相性が悪かったケイ。「岡本は村上をさらに磨いたような選手だと思う。パワーがある。村上を成熟させたバージョンのような選手だ」と大絶賛。今井は昨年の交流戦のＤｅＮＡ戦で１７奪三振の快投を見せたことを例に挙げ、「本当に強烈な印象を持った。球速は９４〜９６マイル（約１５１〜１５５キロ）ほどだが、１００マイル（約１６１キロ）も出る。バックドアのスライダーもある。日本では大活躍だったので、メジャーでも大きな成功をすると思う」と太鼓判を押した。

ホワイトソックスで同僚になる村上とは、２５年は１打席のみの対戦だったが、２４年は１４打数６安打で４割２分９厘と本塁打こそなかったが打ち込まれた。ケイは「今まで見てきた中でもっともパワーのある選手の一人。彼がメジャーで活躍できることに疑問の声もあるのはわかるけど、自分には分からない。彼はメジャーでも間違いなく通用すると思う」と絶賛していた。