気象台は、午前8時6分に、大雪警報を上川町に発表しました。

上川地方では、8日昼過ぎまで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■旭川市
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■留萌市
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■士別市
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■名寄市
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■富良野市
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■鷹栖町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■東神楽町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■当麻町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■比布町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■愛別町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■上川町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼過ぎにかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■東川町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■美瑛町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■上富良野町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■中富良野町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■南富良野町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■占冠村
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■和寒町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■剣淵町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■下川町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■美深町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■音威子府村
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■中川町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■幌加内町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■増毛町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■小平町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■苫前町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■羽幌町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■天売焼尻
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■初山別村
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■遠別町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■天塩町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意