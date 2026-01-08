８日の主なマーケットイベント ８日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



００：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数

００：００ 米・製造業新規受注

００：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数

０８：３０ 日・毎月勤労統計調査

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

０９：３０ 豪・貿易収支

１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札

１４：００ 日・消費者態度指数

１４：００ 日・日銀地域経済報告（さくらリポート）

１６：００ 独・製造業新規受注

１６：４５ 仏・貿易収支

１６：４５ 仏・経常収支

１９：００ ユーロ・失業率

１９：００ ユーロ・経済信頼感

１９：００ ユーロ・消費者信頼感（確定値）

１９：００ ユーロ・卸売物価指数

２１：３０ 米・チャレンジャー人員削減数

２２：３０ 米・貿易収支

２２：３０ 米・非農業部門労働生産性（速報値）

２２：３０ 米・単位労働コスト（速報値）

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数

※日・日銀支店長会議



○決算発表・新規上場など



決算発表：ドーン<2303>，アルバイトＴ<2341>，アウン<2459>，ジーフット<2686>，キャンドゥ<2698>，わらべや<2918>，セブン＆アイ<3382>，ツルハＨＤ<3391>，大有機<4187>，トーセ<4728>，Ｃ＆Ｒ<4763>，三協立山<5932>，ＯＳＧ<6136>，放電精密<6469>，ニューテック<6734>，サンデー<7450>，イオン北海道<7512>，スリーエフ<7544>，スギＨＤ<7649>，オンワード<8016>，ＭＶ東海<8198>，松屋<8237>，イオン<8267>，フジ<8278>，イオンＦＳ<8570>，キユソ流通<9369>，ＢＳ１１<9414>，コックス<9876>，カンセキ<9903>，アークス<9948>，ファストリ<9983>ほか



出所：MINKABU PRESS