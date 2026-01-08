７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円７６銭前後と前日と比べて１０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円０２銭前後と同８銭程度のユーロ安・円高だった。



この日に米民間雇用サービス会社ＡＤＰが発表した２５年１２月の全米雇用リポートは、非農業部門の雇用者数が前月に比べて４万１０００人の増加と緩やかなペースでの増加にとどまった。また、米労働省が発表した１１月の雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）の求人件数は、前月比４％減の７１４万６０００件と１４カ月ぶりの低水準となった。米労働市場の減速が懸念され、ドル円相場は１５６円３６銭まで軟化する場面があった。ただ、米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）が発表した１２月の米非製造業（サービス業）景況感指数が５４．４と前月から１．８ポイント上昇したことが分かるとドル買いが流入。米長期金利が低下幅を縮小させたこともドル買い要因となり、一時１５６円８０銭まで強含んだ。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６７５ドル前後と前日と比べて０．００１５ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



