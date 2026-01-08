グラビアアイドルで俳優の大原優乃のYouTubeチャンネルが1月2日に更新。人気のお店でラーメンをすする動画が公開された。

動画の冒頭、大原は「私の今、一番行きたかった場所」と言って、ラーメンチェーン「山岡家」の店舗前にいることを伝えた。かつてはトラックドライバー御用達と言われていた同店だが、昨今は山岡家でラーメンを食べる動画がSNSでブーム化しており、若年層にも支持されている。

大原もSNSなどで予習してきたのか食べたかったメニューは「特製味噌のネギラーメン」にすでに決まっていた。それに「半ライス」「海苔増」「味付白髪ネギ増」をサイドオーダーとしてチョイス。

山岡家に来ることは本当に念願だったようで、席に座って終始ニコニコ。上着を脱いで本気モードになると、ついに特製味噌のネギラーメンが着丼した。そして一口スープを飲むと「美味！」と目を丸くして感想を伝えた。

次に太麺をすすると「美味い！ もっちもち！」と弾ける声で伝えた。さらに白米の上に味付白髪ネギ、ほうれん草を乗せて、海苔で包んでパクリ。ここでも大原は至福の表情を浮かべていた。

ペロリと完食すると、大原は「本当に念願だったのでうれしいです。そしてひとりぼっちで食べに来るのではなくてYouTubeチームのみんなで来られて、そしてYouTubeでみなさんに見てもらうことができて幸せです」と語り、最後に「改めまして2026年もよろしくお願いいたします」とファンに呼びかけた。

山岡家は北海道・札幌に本社を置く全国チェーン。店内は従来の“映え”文化の魅力とは異なる佇まいだが、どこか懐かしさが漂う空気感がSNSで人気を博している。濃厚豚骨スープの強烈な匂いが特徴ともされているが、だからこそ熱狂的なファンを生んでいる。その店内にとびきりキュートな大原がいるというのが、どこか面白い構図だった。

新年早々、大原の可愛らしさに癒された視聴者も多かったようで、コメント欄には「可愛いくて性格も良いとか宇宙最強かよ」「最強に可愛いな」「山岡家にワクワクする優乃ちゃん可愛い」などの声が寄せられている。動画が気になる人はぜひチェックしてみよう。

（文＝よーちゃん）