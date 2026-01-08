８日の東京株式市場は強弱拮抗の地合いとなり、日経平均株価は前日終値近辺で一進一退となる展開が想定される。前日は３日ぶりに反落となったが、昨年末の水準と比較して日経平均は依然として１６００円あまり高い水準にあり、目先筋の利益確定売り圧力が生じやすい。一方、前日は日経平均が大きく下値を探ったものの、個別株でみると値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回るなど、個人投資家をはじめ物色意欲は旺盛で、引き続き全体指数とはカイ離した買い気の強い地合いとなることも想定される。前日の欧州株市場では主要国の株価は高安まちまちで、ドイツの主要株価指数であるＤＡＸは７連騰を記録し最高値圏を快走しているが、仏ＣＡＣ４０はわずかながら４日ぶりに反落、英ＦＴＳＥ１００も軟調だった。この日発表された１２月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）は市場コンセンサスと合致し、ＥＣＢによる利上げに対する過度な警戒感は緩和されている。他方、米国株市場ではＮＹダウが４日ぶりに下値を試す展開となった。ダウは直近３営業日で約１４００ドル上昇していたことから、目先スピード調整圧力が働いた。この日に開示された１１月の米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）は事前予想を下回る内容だったほか、ＡＤＰ全米雇用リポートも雇用者数の伸びが予想に届かなかった。他方、同日発表の１２月のＩＳＭ非製造業景況感指数は約１年ぶりの高い水準となっており、複数の指数が強弱入り乱れる結果となった。判断の分かれるところだが、ＦＲＢによる利下げ期待が後退するとの見方にはつながっていない。なお、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は小幅ながらプラス圏で引けた。東京市場では方向感の定まらない地合いとなることが予想される。日本時間で明晩に発表される１２月の米雇用統計を控え、売り買いともにポジションを一方向に傾ける動きは見込みにくい。



７日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比４６６ドル００セント安の４万８９９６ドル０８セントと４日ぶり反落。ナスダック総合株価指数は同３７．１０ポイント高の２万３５８４．２７だった。



日程面では、きょうは１１月の毎月勤労統計、週間の対外・対内証券売買契約、６カ月物国庫短期証券と３０年物国債の入札、１２月のオフィス空室率、１２月の輸入車販売、１２月の車名別新車販売、１２月の軽自動車販売、１月の日銀地域経済報告（さくらリポート）など。海外では１１月のユーロ圏失業率、１１月のユーロ圏生産者物価指数、週間の米新規失業保険申請件数、１０月の米貿易収支、７～９月期米労働生産性指数、１０月の米卸売在庫・売上高、１１月の米消費者信用残高など。



出所：MINKABU PRESS