フケの原因は頭皮の「カビ」だった？脂漏性皮膚炎の症状と対処法を医師が解説

フケは誰にでも起こる身近なトラブルですが、「なぜフケが出るのか？」と疑問に思ったことはありませんか？ 乾燥やシャンプーの影響だけでなく、じつはカビ（真菌）が関係しているケースもあるようです。今回は、フケの原因や予防法について、「AOクリニック」の村上香織先生に解説してもらいました。

監修医師：

村上 香織（AOクリニック）

日本医科大学医学部卒業。その後、慶應義塾大学病院やさいたま市立病院皮膚科にて経験を積む。2016年より慶應義塾大学皮膚科学教室 助教、2024年よりAOクリニック（アオクリニック）副院長となる。日本皮膚科学会認定専門医。

編集部

フケの正体は何ですか？

村上先生

フケは、頭皮の古い角質が剥がれ落ちたものです。皮膚は新陳代謝を繰り返しており、その過程で不要になった角質が自然に排出されます。通常は個々の角化細胞が脱落していく様子を肉眼で見ることはできません。しかし、さまざまな要因でこの脱落が病的になると、フケとして目立つようになります。

編集部

脂漏性皮膚炎ではどんなフケが出ますか？

村上先生

新生児や乳児の頭皮では、厚い脂性のかさぶた（痂皮）をつけた紅斑が見られます。成人では細かく小さなフケ（粃糠様鱗屑／ひこうようりんせつ）をともなう紅斑が見られます。

編集部

フケの原因にカビが関与しているというのは本当ですか？

村上先生

そうですね。カビが原因となるフケもあります。フケの原因のひとつに「マラセチア」という真菌（カビ）の関与が指摘されているのです。マラセチアは皮脂を好み、増殖すると炎症を引き起こします。生理的に皮脂の多い新生児、乳児や、思春期以降の成人の脂漏部位（頭皮、顔、腋窩など）に「脂漏性皮膚炎」という皮膚炎を引き起こします。

