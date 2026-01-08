親や祖父母から受け継いだ墓をどう守るかは、「いざ」という時では遅い問題である。継ぐ人がいない、遠方で管理が難しいといった事情から、「墓じまい」に注目が集まっている。お墓を閉じて遺骨を新たに供養するこの方法は、現代の社会状況を反映した選択肢の一つである。※本稿は、吉川美津子『墓じまい 何をすればいいのか、教えてください！』（WAVE出版）の一部を抜粋・編集したものです。

墓を守る責任が

子世代に集中する理由

近年「墓じまい」を選ぶ人が増えています。厚生労働省の「衛生行政報告例」によると、2023年度の改葬件数は過去最高の16万6886件にのぼりました。「改葬件数」は別の場所に移動した遺骨の数なので、墓じまいの件数とイコールではありませんが、このデータから、近年墓じまいが増加していることが読み取れます。

墓じまいとは、遺骨を取り出した後に墓石を撤去して更地に戻し、墓地の管理者に土地を返還することを指します。そして、遺骨を別の場所に移すことが前提です。

遺骨の移動先は、新たなお墓に納める「改葬」をはじめ、海洋散骨などがあります。墓じまいは、時間も費用も労力もかかりますが、それでも増加傾向にある背景には、さまざまな事情が考えられます。

「墓じまい」が増えている背景には、日本社会の構造的な変化があります。特に大きな要因が少子化です。厚生労働省の人口動態統計によれば、日本の出生数は2024年には過去最低の68万6061人となりました。出生率は1.15まで低下しています。

そもそも後継ぎがいないというのも墓じまいが増えている要因ですが、例えば、その家庭に1人しか子どもがいない場合、お墓を守っていく責任が1人に集中し、両親や祖父母、さらに親戚のお墓まで背負うことも考えられます。

