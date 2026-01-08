社会人野球の東芝で今季から主将に就任した下山悠介内野手（25）が名門復活にかける思いを明かした。

「2大大会で優勝することは確固たる目標ですが、チームとして、まずは西関東予選を突破することを大事にしたい。予選で勝たないことには、当然、その先もない。都市対抗予選は1年で一番、ピリつくような舞台。チームの強さ、真価が問われるものになると思いますので、そこにフォーカスしていきたい」

慶大から入社4年目の新主将は、足元を見つめることを忘れなかった。チームとして最大の目標は、10年以来16年ぶり8度目となる都市対抗優勝。頂点を目指し、選手、スタッフが一枚岩となって戦うことに変わりはないが、その前に全国屈指の激戦区である西関東予選が立ちはだかる。2年ぶりの都市対抗出場を果たした昨季は、24年の本大会で優勝した三菱重工Eastが予選免除のため不在。一転、今季は三菱重工Eastに加え、東芝、ENEOS、日産自動車の強豪4チームが参戦する。2つの出場枠をかけたし烈な争い。下山は「昨年は三菱さんがいなかった。今年は本当の戦いになる」と早くも闘志を燃やす。

チームとして巻き返しを期した昨季は都市対抗で初戦敗退。日本選手権は予選で敗退するなど、悔しい1年に終わった。不動の中軸として打線を支えた下山も思いは同じ。より一層、チームの勝利に貢献したいという気持ちは強くなった。

「予選なり、都市対抗なり、少しは打てましたが、トータルで見ると、自分の一打で勝った試合が全然なかった。中軸を打たせていただいているからこそ、そこは果たすべき役割。キャプテンとしてもそうですが、一選手として、チームを勝たせられるバッティングをしたいと思います」

過去3シーズン、2大大会で放った本塁打は4本。左打席からの長打力は社会人野球でも屈指だが、飽くなき向上心が尽きることはない。昨シーズン終了後は早々にスイングの改良に着手。個人としてもさらなる高みを目指すシーズンとなる。