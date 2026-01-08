Image: Padrone.design/YouTube

2019年1月8日、「もうマウスは要らない！ コンピューターを操る指輪｢Padrone Ring｣」を掲載しました。

少し大ぶりなこのリングを人差し指に装着して机をなぞれば、デスクが巨大なトラックパッドに早変わり。クリックやスクロールも自由自在という、魔法のような技術でした。 残念ながらPadrone Ring自体はすでに終売していますが、2025年にはリングの側面をなぞって操作するタイプのコントローラーも登場しています。

現在開発されているスマートリングは、決済やヘルスケアなど活用の幅が大きく広がっていますし、指輪型デバイスの進化にはまだまだ期待が高まります。

今日の記事：もうマウスは要らない！ コンピューターを操る指輪｢Padrone Ring｣ 掲載日：2019年1月8日 著者： 岡本玄介 （以下、元記事を再編集のうえ掲載します）

まさに魔法の指輪ですね。

コンピューターの普及と共に、当たり前の存在となったマウス。今ではボタンがいっぱい付いていたり、持ちやすいよう斜めの角度になっていたり、はたまた場所を取らない上に腱鞘炎の人にはトラックボールがオススメだったりとか？ とにかくいろんな種類がありますよね。

現在Indiegogoでは、マウスの役割りをこなしてしまう指輪「Padrone Ring」が資金を募集しており、これを見ると「これまで進化し続けてきたマウスは何だったんだ？」という気持ちにさせられてしまいます。

これがあれば、今後マウス選びで悩まないんじゃないでしょうか？

見た目では絶対に電子ガジェットだとは思われない、シンプルさとスタイリッシュさですね。使い方は超カンタン。指輪をハメた人差し指の動きを検知してポインターを動かし、指で机をトンと叩いたらクリックになります。右クリックは、指輪をしていない中指で行い、スクロールは人差し指と中指の2本を同時に上下させます。

そしてソフトウェアのインストールなしに、Bluetooth接続でスグ使用できます。充電はステーションにて3時間以下で済み、使用時は丸1日持つのも有り難いですね。

生活防水仕様で、アウトドアで使っても壊れない耐久性も備えています。今なら超早割りで199ドル（約2万2,000円）。執筆時は締め切りまで26日間あるのに、5万ドル（約517万円）の目標金額まであと7％とゴール間近の人気商品でした。ちなみに出資すると、サイズを合わせるため12個のモックアップが届くとのこと。人差し指が何号なのかがわかるので、本物が届いたあとにサイズ違いで悩む心配は無用なんです。

机全部がタッチパッドのようになる「Padrone Ring」。我こそは！ と思う人は多いのではないでしょうか？

