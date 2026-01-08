

外国人犯罪が急増している保守王国・群馬で、「自警団」が結成された。地元自治体も人件費を補助するなどその活動は本格的だ。一方、ある国会議員は関東大震災時の「自警団」らによって起こった事件を引き合いに出して批判し、地元住民からも戸惑いの声が上がっている。

【写真】「不逞鮮人襲来」に備えて武装する自警団

【北関東で際立つ外国人犯罪】

群馬県で窃盗被害が急増している。県警によると、2024年の空き家の窃盗被害は前年比48.3％増の1009件と激増。目立つのは外国人、特にベトナム人による犯罪だ。群馬県警は2025年1月、群馬と近隣4県を中心に2023年9月から約1年の間に起こったベトナム人男女3人による空き家荒らし事件で、被害約420件、被害総額約2800万円に上ったと発表した。

2025年9月には群馬県内のスーパー2店舗から銘柄米などを盗んだとして、警視庁がベトナム人の男3人を窃盗容疑で再逮捕した。

「店の防犯カメラに、カートの商品をレジに通さずに、店外に持ち出す様子が映っていました。さらにこの3人は今年の4〜5月にも群馬を中心に数十店舗のスーパーを回っていることが分かっていて、他の店舗での余罪についても調べています」（警視庁の捜査関係者）

そもそも群馬県は古くから製造業が盛んな全国有数の工業県で、外国人労働者を多く受け入れてきた歴史がある。県の東南部で埼玉県熊谷市と接する大泉町は人口の約2割がブラジル人で有名になったが、近年群馬県で急増しているのがベトナム人だ。「県内外国人住民数」によると、県内で暮らす外国籍住民の国籍別人口（2023年12月時点）で、ベトナムは長年1位だったブラジルを抜いて初めて最多になった。群馬県内の外国籍住民も7万人超と県全体の約4%を占め、過去最多を更新した。

高崎在住の会社員、太田昌治さん（48歳、仮名）は、2020年にコロナ禍で都心を避けて家族で移住したが、年々外国人が増えていることを実感しているという。

「近所のコンビニ店員も見た目で国籍は分かりませんが、ほとんどが東南アジア系ですね。県内のスーパー、温泉地、ホテルなどあらゆる場所で東南アジア系の外国人が増えてきているなって感じます。」（太田さん）

太田さんは昨年、トヨタの人気SUV車を買ったが、先日ディーラーの担当者から高崎駅周辺で同じ車種の車が盗まれたので注意するよう電話があったという。そのディーラーの他の顧客でも盗難に遭った人が数人いるという。

「電話があって慌ててハンドルロックを買いました。最近特に物騒になっている気はしますね」（太田さん）

【市も支援する「自警団」】

そんな中、高崎市が2025年9月、窃盗犯罪の発生地域などで「自警団」が編成された場合、財政面で支援を行うと発表した。市の広報誌などによると、自警団は小学校区ごとの編成。各地の防犯協会や消防団も加わり、日中は徒歩や自転車、青色回転灯を備えた自動車でのパトロールやあいさつなどの声かけを行い、夜間は消防団が消防車で人通りの少ない道路や公園、駐車場などを巡回する。深夜帯には必要に応じて警備会社にパトロールを依頼する。

すでに4つの小学校地区で「自警団」が編成されており、高崎市は初期費用として1団体あたり10万円、活動費として1カ月19万円を補助する。富岡賢治市長は「凶悪犯罪から市民の生命を守るには公助だけでなく自助、共助も必要。自警団編成とパトロール活動を進めてほしい」とコメントしている。

【過去の惨事を思い出す人も】

このニュースをXで引用し、「100年前に何が起きたかわかっていますか? 冷静になって。そして行政と政治は分別を持て。」とポストして物議を醸しのたが、れいわ新選組共同代表の大石あきこ衆議院議員だ。

大石議員のポストにある「100年前に何が起きたか」という言及は、1923年に発生した関東大震災後の混乱の中、全国各地でデマを信じた自警団などが多数の朝鮮人や中国人を殺傷した事件を示唆したとみられる。関東では自警団らが群馬県へ移送中の朝鮮人数十人を殺害した「熊谷事件」や千葉県で自警団が行商団を朝鮮人と間違えて殺害した「福田村事件」などがある。



秩父線長田駅の近くで「不逞鮮人襲来」に備え、槍で武装する自警団



大石議員のこのポストに「自警団反対ってどこの国の人？」「じゃあ、あんたが守ってみろよ」「100年前も外国人犯罪が多かったんだろうな」「福田村事件にならないように」などと賛否が巻き上がった。

前出の太田さんの長女が通う小学校区にはまだ「自警団」が結成されていないというが、「まず『自警団』というネーミングが悪いかもしれませんね（笑）。ネトウヨ政権なんて言われている中での『自警団』の出現で、不穏な空気を感じる人も一定数いるでしょう。ただ、本当に外国人犯罪の抑止になるのであれば、それはありがたい話ですが」と明かす。

群馬に突然出現した「自警団」は、果たして全国に広がるのだろうか。

文／山本優希 写真／photo-ac.com、福田村事件追悼慰霊碑保存会公式HP