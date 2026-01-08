【プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮 第1話】天音（玉木宏）、盗まれた記念ボールを調査 凛（岡崎紗絵）と被害者のもとへ
【モデルプレス＝2026/01/08】俳優の玉木宏が主演を務めるフジテレビ系木曜劇場ドラマ「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」（毎週木曜22時〜22時54分※初回15分拡大）が、1月8日よりスタートする。
本作は、沈着冷静な最強保険調査員の主人公・天音が保険金にまつわる悪を退治する痛快エンターテインメント。あらゆる保険を扱う外資系保険会社に持ち込まれる、保険金詐欺疑惑のある案件を個性豊かな仲間たちと協力し、ときに味方をも欺き真相を解明、ときに被害者たちの心に寄り添い、彼らの人生に救いをもたらしていく。
玉木のほか、岡崎紗絵、小手伸也、野間口徹、渡部篤郎、片岡久道、結城モエ、伊藤俊介（オズワルド）、長谷川京子らが出演する。
都内の路上で、葛西総合病院の院長・葛西芳樹が乗った高級車が襲われた。狙われたのは、アメリカの野球リーグで本塁打記録を塗り替えた鷹山直斗選手の記念ボール、その落札額は何と500万ドル。現場に駆け付けた警視庁特別捜査対策室の室長・佐久間凌（渡部篤郎）は、その手口から、国際窃盗団『イエローパンサー』の犯行だと推測する。都内のリサーチ会社に勤めていた栗田凛（岡崎紗絵）は会社をクビになった日の夜、レストランバーでヤケ酒する凛の隣で美女を口説いている男がいた。彼の名は、天音蓮（玉木宏）。そのまま凛は寝落ちしてしまう。
翌朝、凛は見知らぬオフィスで目を覚ました。そこは、深山俊雄（小手伸也）が経営する「深山リサーチ」という保険調査会社。そこに、オリエント保険の損害調査部・部長の沢木孝雄（野間口徹）がやって来る。例の盗まれた鷹山選手の記念ボールには多額の保険金が掛けられていたというのだ。支払額は1億円。1円たりとも保険金を支払いたくないドケチな沢木からのミッションは「事件の裏を調べて記念ボールを取り戻すこと」。依頼を請け負い、調査に向かおうとする天音に、凛は仕事を手伝わせてほしいと頼み込むが一蹴されてしまう。
「うちは調査に手段を選ばない。常識もコンプラもない。これまでに何人もの新人が逃げてった」と伝えるも天音が「1分で支度しろ」と凛に告げると、2人は被害者の葛西芳樹のもとへと向かうことに。
◆玉木宏主演「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」
◆「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」第1話
