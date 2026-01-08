眞栄田郷敦、マックCMで「ろくでなしBLUES」主人公“前田太尊”姿の“眞栄田太尊”に
俳優の眞栄田郷敦（25歳）が、マクドナルドが人気漫画「ろくでなしBLUES」と初コラボしたCMで、漫画の主人公“前田太尊”姿の“眞栄田太尊”として登場。1月13日より、新CM「今しかできねーこと」篇の放映を開始する。
マクドナルドは1月14日より、毎年好評な期間限定商品「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」の販売をスタート。それに伴い、」ろくでなしBLUES」作者・森田まさのり氏の描き下ろしビジュアルを公開するほか、眞栄田が出演する新CMを放映する。
CMは実写と漫画が融合したスタイリッシュな演出が特長。仲間と共に「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」を豪快に楽しむシーンや、「ナゲットはなー、こういくんだよ。」という決めゼリフが印象的で、見る人の心に熱く響く内容になっている。
撮影は、漫画「ろくでなしBLUES」の舞台となった帝拳高校の雰囲気とライブ感を演出するため、学校の跡地を活用した施設で行われた。主人公の前田太尊に扮した眞栄田は、ビシッとした学ラン姿で颯爽と登場。監督から設定やストーリーについて説明を受け、一つひとつのカットで要求される演技を入念にチェックした。ファーストテイクは、眞栄田の足元越しに、カメラが足元からゆっくりと上へ移動していき、校舎裏に集まっている仲間たちが映る場面。一触即発の緊張した空気感を醸し出す、映画のようなワンシーンを追求した。
眞栄田と仲間たちが足を大きく開き、かかとを地面につけて深くしゃがむ“ヤンキー座り”をしているシーン。仲間たちをメインに撮影する場面で、監督が熱心に演技指導をしていた最中、足元だけが映る眞栄田もずっと同じ姿勢で待機していた。体勢的にキツそうに見えたことから、スタッフの一人が「椅子に座りますか？」と声をかけたところ、眞栄田は涼しげな顔で「大丈夫です」とコメント。鍛えられた足腰の筋力、体幹の強さで、長時間の“ヤンキー座り”を見事にキープしていた。
また、眞栄田と仲間たちが「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」を巡って争奪戦を繰り広げるシーンは、屋上からのカメラで、全体を見渡す俯瞰ショットで撮影。ここでは大声で「ウォーッ！」と吠えて、仲間たちをひるませる眞栄田を中心にカメラを向けたが、テストを経て少し物足りないと感じたのか、眞栄田自ら監督のもとに歩み寄り、「“ウォー”ではなく、“オラー”と言う方がもっと気合いが入りそうな気がします」と提案。本番でそのアイデアが採用されると、眞栄田さんはもちろんのこと、それに負けじと仲間たちの動きも一段と良くなり、迫真のお芝居の撮影に成功した。
