「孫の世話で食事が楽しめなかった！」外食で勝手に疲れて、嫁にキレる義母。夫が放った『痛烈な一言』

いつの時代も必ず浮上する嫁姑問題。お姑さんまたはお嫁さんから「絶対言わなくていい一言だよね？」と思ってしまうような嫌味を浴びせられた経験はありませんか？ 筆者の知人はこの日、義両親と食事に出かけたようですが、その先で嫁いびりを受けたようです。

娘の食事

今日は義両親と旦那、3歳の娘、私の5人で食事をするため和食屋さんへ来ています。



娘には自分で食べやすい且つ、娘の好物であるうどんとおにぎりを注文しました。

娘の注文が届くと、義母が「はーい、〇〇ちゃん（娘の名前）おばあちゃんが食べさせてあげるね」と娘にご飯を食べさせてくれる準備を始めました。

しかし、娘は大人が食べさせてあげなくても、自分で食べることができるため「お義母さん、娘自分で食べられますよ」と伝えたのです。

すると、義母は私の声かけをフル無視！

そのまま熱々で長いままのうどんを娘の口に運び始めたため、私は思わず「熱いと出しちゃうかもしれないです！ 食べやすいように短く切りながら冷ましますね」とうどんに手を伸ばしたのです。

義母は私の発言が気に障ったようで「はぁー、文句ばっかり。孫ちゃんとの外食を邪魔しないで」とため息をついてしまいました。

そんな態度を取られたので、その後も気になることはいくつもあったのですが、口を挟まずに見守ることにしました……。

追い打ち

義母に娘の食事の補助を頼む形で、なんやかんやで食事を終えお店をあとに。

お店を出たとき、義母から「孫ちゃんのこと任せっぱなしにされて、私が食事に手を付けたときにはすっかり冷たかったよ。せっかくの外食がまったく楽しめなかったわ」と追い打ちをかけるように嫌味を浴びせられました。

内心（だから娘は自分で食べられるって伝えたじゃない）と不満に思ったのですが、ここは我慢……と飲み込もうとした次の瞬間、意外な人が口を出したのです。