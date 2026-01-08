参政党・神谷宗幣氏への反発から２年…「日本誠真会」党首・吉野敏明氏を元顧問が刑事告発の泥沼！

吉野敏明氏を刑事告発

「日本の病を治し、未来永劫に繁栄する国家を築く」

そんな崇高な理念を掲げて発足した政治団体「日本誠真会」。しかし、結党からわずか1年強で、内部崩壊の危機に瀕している。

「日本誠真会」が生まれた背景には、国政政党「参政党」で繰り広げられた、かつての激しい内部対立があった。日本誠真会の党首を務める歯科医師・吉野敏明氏（58）は、かつて参政党の共同代表として「反ワクチン」といった独自の主張を展開し、”ゴレンジャー”の一人として党の躍進に貢献した立て役者だった。

しかし、吉野氏は代表の神谷宗幣氏（48）による”独裁”的な党運営に反発。対立の末に袂（たもと）を分かったのだ。吉野氏が参政党を去った後、彼を熱心に支援したのが弁護士の南出喜久治氏（76）だった。南出氏は「真正護憲論」を唱える憲法学者であり、

「私の『占領憲法無効論』に唯一賛同してくれたので、日本誠真会の顧問に就任したのです」

と語っていた。神谷氏が憲法論議を二転三転させる中、吉野氏は南出氏の持論に共鳴し、「一緒に日本を変えよう」と誓い合ったのだという。こうして二人は、自らの理念を体現する”本物”の政治団体を目指し、’24年９月に「日本誠真会」を結党した。

日本誠真会は、吉野氏が自身の著書『四毒抜きのすすめ』（徳間書店）で提唱する「四毒抜き」（小麦・植物油・乳製品・甘いものを避ける食事法）を柱の一つに据え、健康志向の強い支持層を獲得していった。同著はノンフィクション・ライトエッセイ部門で週間ベストセラーとなるなど、カリスマ的な人気は健在かに見えたのだが……。

事態が動いたのは、’25年12月12日だった。

この日、南出氏と告発人の藤田昌彦氏は都内で記者会見を開き、吉野氏を医師法違反の疑いで、東京地方検察庁特捜部に刑事告発したことを明らかにしたのだ。

藤田氏は、’25年４月に日本誠真会に入党。立憲民主党の原口一博議員（66）と吉野氏の共著『ガンになった原口一博が気付いたことーー吉野敏明との対話』（青林堂）を読んで吉野氏を医師であると信頼して、自身の病について診察を求めていた。

吉野氏は歯科医師、歯周病専門医、歯学博士であり、医師資格は持っていないはずだが、告発状には、吉野氏が行ったとされる”診療”の内容が記されていた。

「医師法に違反する行為を行った」

以下、告発状を元にした事の経緯である。

’25年７月22日、心臓疾患を患う藤田氏は、銀座にある吉野氏のクリニック「銀座エルディアクリニック」の診察室を訪れた。藤田氏は事前に受けた心臓手術（ステント留置）に関するCT画像データや血液検査結果などを吉野氏側に提供したと主張しており、

〈心臓疾患に関する診察を求めていた〉（告発状より。以下〈〉内は同）

という。当日の診察室に内科医の姿はなかったが、

〈吉野は医師の資格がないにもかかわらず、内科の医師の同席もさせずに、吉野自らが医療の診察と診断を行い、もって、「医師でなければ、医業をなしてはならない。」との医師法第17条に違反する行為を行った〉

とされている。つまり、医師資格を持たない歯科医師である吉野氏が対応し、藤田氏の心臓の病状について診察・診断を行ったというのが告発の内容である。また、告発状にはこのような記述もある。

〈心臓疾患に関する診断、問診等を行いながら、その具体的な改善方法等の説明はせず、最後には「これ以上はよく分からない」といった内容で心臓疾患の診察、診断が打ち切られた〉

〈一方で、吉野は、当日の検査や説明の中心は、依頼もしていないのに、歯科領域（右上の歯）の問題に移され、歯を抜歯し、歯茎の骨を一部外し、炎症部分を直接焼灼して、その後、骨を戻して再生を図るといった、大掛かりな自由診療の歯科手術を強く勧められた〉

心臓の相談に来た患者を、不必要で高額な歯科手術に強引に誘導したと、告発人らは主張している。藤田氏は心臓疾患を抱えているため、手術には慎重な全身管理が必要な状態だった。しかし、吉野氏のクリニックには入院設備もなく、循環器科の専門医も同席していない。命の危険を感じた藤田氏は、手術の予約をキャンセルしたという。

南出氏が今回、刑事告発に踏み切った背景には、医師法違反の疑いに加え、吉野氏に対する強い不信感があったという。

南出氏は藤田氏から医師法違反に関する相談を受けたほか、吉野氏の妻・純子氏からも、吉野氏が公言する「鍼灸漢方の11代続く家柄」という経歴が虚偽であるとの相談を受けていた。これらの問題を重く見た南出氏は、嘘や違法な診療行為をやめるよう求めたが、吉野氏が応じることはなかった。

事態を憂慮した南出氏は’25年12月６日、党の顧問として吉野氏に対し、責任を取って党首を辞任するよう勧告した。これに対し、吉野氏は即日で南出氏を解任。南出氏は会見で、

「自身の解任は指摘に対する報復であり、口封じのための不当な処分だ。党紀委員長である自身の手続きを経ずに行われた処分は、党則を無視したものだ。また、吉野が妻やクリニックの従業員を党の要職に就けるなど私物化を進めており、コンプライアンスのかけらもない独裁を許すことはできない」

と批判している。そして、

「吉野の医療行為によって、これ以上、被害者を増やさないためにも、刑事責任を追及せざるを得ない」

として刑事告発に踏み切ったとしている。

吉野氏側は「明らかな虚偽告発」と反論

フライデーデジタルは吉野氏に取材を申し込んだ。吉野氏の代理人弁護士は詳細な回答書を寄せ、南出氏らの主張に、

「『心臓疾患の相談で来院した患者（藤田昌彦氏）に対し、医師不在の中で診断的な行為を行い、さらに歯科手術を強く勧めた』事実はありません」

と、真っ向から否定した。そして、

「そもそも、藤田氏は、自らエルディアクリニックに歯科の予約を取って来院したのであり、貴社の質問書は前提事実からして誤っている」

として、藤田氏が自発的に歯科治療を求めていたと主張した。

「上記歯科診察の際も心不全に関する相談を持ち掛けられたことは事実ですが、吉野氏は歯科医業の範囲外のため回答をしておりません」

「藤田氏は命の危険を感じて手術の予約をキャンセルした等と言っているようですが、次回予約も歯科で取って帰られています。命の危険など感じようもありません」

さらに、吉野氏の代理人弁護士は、

「医師法17条は、『医師でなければ、医業をなしてはならない』と定められているところ、『医業』とは、『医行為を業として行うこと』と解されています。そして、判例（最二小判令和２年９月16日刑集74巻６号581頁・医師法違反被告事件）は、医行為とは、『医療及び保健指導に属する行為のうち、医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為』であると定義付けています。藤田氏の告発状は、ほとんどが心不全について相談をしたのにこれに吉野先生が応じてくれなかったという文句に終始するものであり、かかる吉野先生の不作為が、『医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為』にあたるものでないことは明らかです。

また、それ以外に吉野先生が、『医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為』に及んだとする主張・立証は皆無です。したがって、医師法17条に違反したとの主張は失当であり虚偽というほかはありません」

と断じ、吉野氏は’25年12月19日、藤田氏と南出氏を相手取り、虚偽告発の罪で東京地方検察庁に告訴状を提出したのだ。

また、南出氏が虚偽と指摘した「鍼灸漢方の11代続く家柄」という経歴について、吉野氏の代理人弁護士は、

「代々、鍼灸師、漢方医や医業・薬業に携わる者を輩出した家柄であるという意味においては決して虚偽ではありません」

と反論。一方で、

「何分、今となっては数百年以上も前の吉野家の代々の当主（分家も含む）が間断なく家業としてこの種の業を行っていたという客観的な裏付けがあるわけではなく、吉野家の言い伝えとして言われている表現をそのまま吉野氏が用いるのはいかがかと思い」

と、表現に危うさがあった可能性を一部認めた。妻の純子氏が南出氏に相談したことについては、

「様々な誤解を生む可能性があることを懸念して、吉野氏の妻である吉野純子氏が、顧問であり身内である南出弁護士に相談したというのが経緯です」

と認め、

「吉野純子氏からの忠告を受け、今後は使用を控えようと考えております」

としている。

事態の泥沼化は不可避

南出氏の解任理由については、

「南出弁護士とは信頼関係が著しく損なわれたために委任契約上の解任をしたに過ぎません。また、『党紀委員長』という南出弁護士の主張は虚偽です。そもそも彼は党員ですらなく、単なる無給の顧問に過ぎません」

と説明。また会見の内容から、南出氏による「違法行為の助長」、「守秘義務違反」、「利益相反行為」という「重大な非違行為」があったと主張し、

「南出弁護士には懲戒事由が認められることは明らかです。また、名誉毀損罪の共犯になりうるとも思料しております」

と、南出氏の法的責任をも追及する構えを見せた。

さらに、党の要職に親族や従業員を就ける「党の私物化」という批判に対しては、

「ご批判はあたらないと考えます。日本誠真会は、党の規約と法に則り、民主的に活動をしております」

と、正当な手続きに基づいた運営であると反論している。

このように激しい法的な応酬が続く中、’25年12月24日、南出氏らは第二弾となる刑事告発状を提出。南出氏によれば、今回の告発は第一弾の内容をさらに「補強・補充する意味合いがある」ということで、実際、

〈日本誠真会のホームページにおいて、「政治家であり医師である吉野敏明」、「党首・吉野敏明は医師として」など、吉野が「医師」であることを表記して同様に医師法第18条に違反し〉

などといった記述が新たに加えられている。

なお、日本誠真会のホームページ上に、「医師」という記載は見当たらなかったものの、同会の公式YouTubeチャンネルの動画の説明には、今年１月７日時点では「政治家であり医師である吉野敏明」「党首・吉野敏明は医師として」との記載が確認できた。

南出氏は今後、詐欺罪での刑事告発も視野に入れているとしており、事態の泥沼化はもはや不可避だ。

かつて「独裁」を批判し、参政党を飛び出した吉野氏が立ち上げた「日本誠真会」。カリスマ歯科医が掲げた「日本の病を治す」という崇高な理念は、結党からわずか１年強で空中分解の危機に瀕している。

取材・文：酒井晋介