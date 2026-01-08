《限定》急げ、急げーー！！【モスバーガー】存在感がすんごい！「冬限定メニュー」

【モスバーガー】では11月から冬限定で味わえる、食欲をそそられそうなメニューが登場。どれも存在感のある仕上がりで、お腹も心も満たされたい時にぴったりです。今回はバーガーとサイドメニューからピックアップして紹介します。次回のランチやディナーに選んでみては？

こってり感が楽しめそうな「アボカドバーガー」

カラフルな野菜の色合いが鮮やかな、1月下旬頃まで味わえるこちら。@megumiko_maniaさんによると「ダイスカットのアボカドとアボカドソース、どちらもしっかり存在感あり◎」とのこと。公式サイトによればソースは「マヨネーズベースのオリジナルワカモレ風ソース」で、こってりとした味わいがクセになるかも。

パティが2枚入りの豪華版も必見！「ダブルアボカドバーガー」

サイドメニューなしでオーダーするならこちらもおすすめ。ごろっとしたアボカドのみならず、パティを2枚もサンドした豪華版です。@megumiko_maniaさんによれば「ジューシーなお肉の存在感がしっかり」あり、食べてストレス発散したい時にも良さそう。トマト・レタス入りで彩りあるビジュアルに仕上がっており、あまり罪悪感なく食べられるかも。同じく1月下旬頃までの限定なので、気になる人はお早めに。

具材感が少し残っている「ブロッコリーとじゃがいものポタージュ」

淡いグリーンの野菜ポタージュは、3月下旬頃まで味わえるメニュー。少し具材感が残っていて、飲み応えも感じられそうです。@megumiko_maniaさんによると「じゃがいものトロッとした食感も心地よく」「ベーコンの程よいパンチがいいアクセント」と、存在感のある仕上がりもポイント。優しい口当たりに癒されそうです。

食後のデザートに！「おしるこ（粒あん）」

メインを堪能した食後のデザートにぴったりな、3月下旬頃まで味わえるおしるこ。@megumiko_maniaさんによれば「丸餅は大きめが2つ」も入った存在感のある仕上がりで、コロンとした丸餅のフォルムもキュートです。和の味わいが、心を落ち着かせてくれそう。歩き疲れた休憩タイムにもおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

