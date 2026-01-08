元ビーチバレー選手でタレントの浅尾美和(39)が7日までに自身のインスタグラムを更新。“美肌ショット”を公開した。



【写真】見よ、美白肌 アラフォーでもピッチピチ“ビーチの妖精"は美肌のオトナに

「ビーチバレー選手時代はかなり日焼けしていて、蓄積されたシミ・くすみで悩んでいましたが、今はもう小麦肌を卒業！」とつづり、愛用の美容液を紹介。「もうすぐ40代に突入するので、保湿だけじゃなくて、目の下のたるみ・ほうれい線・おでこのシワのケアも頑張っています！」と美容に努めていることも明かし、近影を投稿した。白のノースリーブで撮影した、透明感あふれる肌つやの自撮りショットが印象的だ。



小麦色の肌で“ビーチの妖精”と呼ばれた選手時代から一変している姿は、コメント欄で「この美人さんはどこの誰や」「ちょっとー!!すごく大人っぽい 惚れてまうやろーー」「メチャクチャきれい!」「見違えまっしたよぉ～」「うおっ!誰この美人さん!?」「めっちゃ綺麗」と反響を呼んでいる。



三重県鈴鹿市出身の浅尾は、バレーボールの強豪・津商業を経てビーチバレーに転向。タレント業と並行してプレーを続け、2012年に引退。私生活では13年に結婚、2人の男児がいる。



（よろず～ニュース編集部）