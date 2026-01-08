timelesz・原嘉孝、ヤバ目の恋愛観を初披露しメンバーから総ツッコミ 今夜の『トークィーンズ』
timelesz・原嘉孝が、今夜1月8日23時15分より放送の『トークィーンズ』（フジテレビ系）に出演。ヤバ目の恋愛観を初披露し、トークィーンズメンバーから総ツッコミを受ける。
【写真】今までメディアで語ったことがない恋愛観を語り尽くす原嘉孝
本番組は、指原莉乃やいとうあさこら、バラエティー番組で見ない日はないほど引っ張りだこの女性タレントが一堂に集結し、バラエティー最強女子軍団である“トークィーンズ”を結成して、ゲストの素顔や新たな魅力を引き出すトークバラエティー。女性タレント自らがゲストについて事前に直接取材を行い、その情報をもとにスタジオに招いたゲストに質問攻め。ゲストをとことん深掘りしていく。
今夜の放送には、2025年のエンタメ界を席巻したあのtimeleszから原嘉孝が登場。今までメディアで語ったことがないという恋愛観を語り尽くす。果たしてトークィーンズメンバーはどんな反応を見せるのか。
社会現象にまでなった新メンバーオーディション“タイプロ”で、見事新メンバーの座を射止めた原。同じく新メンバーで、原とは10代のころからの付き合いがあるという寺西拓人がVTRで登場し、明るく天然なイメージのある原の、知られざる素顔と正しい“トリセツ”を披露する。
トップアイドルの恋愛観ということで、これまで原とは舞台で2度ほど共演したことがあるといういとうあさこが「ほんとのこと、しゃべった!?」と念押しすると、原は「しゃべりました！」ときっぱり即答。それではさっそく、とばかりに事前取材で語った恋愛観を聞いてみると、想像以上に“ヤバい”事実が判明する。事前取材を担当した堤礼実（フジテレビアナウンサー）が、思わず言葉を失う場面も…。さらに野々村友紀子から痛烈なダメ出しを受け、原自身も思わず「ファンが減ったらどうしよう」と叫ぶ。その恋愛観とは…。
「彼女がこれをしたら終わり」というエピソードがあまりにも多く、“終わりスイッチが多すぎる”と総ツッコミを受けた原。詳しく語れば語るほどドツボにはまり、追い詰められた原は「男女はわかり合えない」という考えから、受け入れられないことが多くて当たり前だという持論を展開する。すると、それまで静かに見守っていたアンミカが、神託のごときひと言を放つ。その“お言葉”の内容とは!?
30分では収まりきらない原の“ヤバい”恋愛観は、2週にわたって放送される。1月15日放送の後編も、あわせて見逃せない。
原嘉孝が出演する『トークィーンズ』は、フジテレビ系にて今夜1月8日23時15分放送。
