医師よりも少なく高齢化が進む漁業者。生鮮食品が手に入りにくくなるリスクと限られた資源を有効に活用するスーパーの取り組み

農業や漁業などの第1次産業の担い手が不足していることもあり、スーパーマーケットに並ぶ農産物や魚介類などの種類・量が減ってきているという。



この状況は日本にどんなリスクを及ぼすのか。そして、漁業者とスーパーどちらも“安定”できる取り組みの事例を、白鳥和生さん著書『なぜ野菜売り場は入り口にあるのか スーパーマーケットで経済がわかる』（朝日新聞出版）から一部抜粋・再編集して紹介する。

第1次産業の現実…

【生活者の声】

好きだった油揚げや厚揚げが売り場に並ばなくなってしまいました。聞けばメーカーの社長が高齢で廃業してしまったそうです。地元の野菜を納品に来る農家もお年寄りが多いので、将来が心配です……（50代・主婦）

店内をざっと見渡しただけでは気づきにくいかもしれないが、目を凝らすと品揃えにも変化が見えてくる。

農業や漁業を含む第1次産業の従事者が高齢化や後継者不足で廃業し、農産物や畜産物、魚介類などの生鮮食品の種類や量が減ってきている。

日ごろから農業に携わる「基幹的農業従事者」は約111万人に過ぎず、その平均年齢は69.2歳（2024年）。70歳以上の層が半数を超え、65歳以上が全体の8割以上を占める。

さらに今後10年、20年先を担う59歳以下の層は年代が下がるほど少なくなり、JA全中の推計では2050年には36万人まで減るという予測もある。

2024年の新規就農者は、前年比2260人減の4万1200人となり、4年連続で減少した。そのうち49歳以下は1万4980人と前年を下回り、2015年と比べると約8000人も少ない。

漁業者の数は医師よりも少ない

漁業も同様だ。1989年に38万人いた漁業者は、現在約12万人と医師の数よりも少なくなった。20代の漁業従事者は8％未満で、多くは後継者のいない高齢漁業者が占めている。沖合漁業で使われる20〜199トンの漁船は2024年時点で約580隻と、30年間で約8割減った。

国内の生産がいま以上に縮小すれば、輸入品への依存率がさらに高まる。世界的に食料が枯渇する中、日本にいつまで入ってくるかわからない。さらにロシアのウクライナ侵攻のように、世界情勢が不安定になって海外からの供給がストップすれば一大事だ。

農水省は2030年のコメや麦、大豆といった作物の耕地面積は2020年から34％減、さらに果樹は46％減と見込んでおり、より深刻な情勢だ。

第1次産業の担い手不足は、日本の食料安全保障にとって最大のリスクになりうる。政府は2024年5月、食料・農業・農村基本法を改正し、食料安全保障を「良質な食料が合理的な価格で安定的に供給され、かつ、国民一人一人がこれを入手できる状態」と定義。その確保を基本理念として明記した。

有事の際には生鮮食品が手に入りにくくなるだけでなく、国産原料で国産生産するメーカーは加工品を生産できず、海外の工場も機能しなくなれば、日本はたちまち食糧難に陥る危険性がある。

手作業が残る農業を脱し、AIなど最新のデジタル技術を活用した「スマート農業」への移行を徹底できるかどうかも、国内の食料供給の持続可能性を左右する。

丸ごと買い取る「一船買い」

こうした中、限られた資源を有効に活用するスーパーマーケットも出ている。綿半ホールディングス傘下でグループの共同仕入れを担う綿半パートナーズ（長野県飯田市）は鮮魚の仕入れにあたり、契約した漁船が捕った魚を丸ごと買い取る「一船買い」を始めた。

新潟・直江津港で水揚げされた魚は当日昼前に長野市内の店舗に到着。カマスやアマダイとともにウマヅラハギなどの珍しい魚も売り場に並んだ。通常の漁では、規格外の魚や一般に知られていない魚は市場に出せず、廃棄されることが多い。

スーパーマーケット側では仲卸を通さないため、安い価格で魚を購入できる利点もある。漁師としても、水揚げ量などに関係なく、あらかじめ決まった料金で売ることができ、安定した収入の確保につながる。綿半ホールディングスでは一船買いによって規格外の「未利用魚」を減らし、資源保護に努める構えだ。

イトーヨーカ堂では、陸上養殖のサーモンを使った惣菜の販売を始めた。サミットなどが加盟するオール日本スーパーマーケット協会では、エリア単位で養豚業者と契約し、農家の経営を支援するとともに、将来の調達リスクに備えている。

田尻一階調は「バイヤーのこれからの仕事は、いかに商品を安定調達するか。自らが行動し、メーカー・産地・海外とのパイプづくりを行うかが重要になっている」と、自身がアドバイザーを務めるバイヤー塾で参加者にハッパをかけている。

白鳥和生

日本経済新聞社に入社。小売、卸外食、食品メーカー、流通政策などを長く取材し、『日経MJ』『日本経済新聞』のデスクを歴任。日本大学大学院で企業の社会的責任（CSR）を研究し、2020年に博士（総合社会文化）の学位を取得。2024年、流通科学大学商学部経営学科教授に着任