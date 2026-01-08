買い物中の客はやや下を見ている！？スーパーの実力がわかる、売れ筋商品が並んだ「ゴールデンゾーン」の鉄則

私たちの食生活に欠かせない「スーパーマーケット」。そこで当たり前のように手に取る商品はどのような仕組みで並べられているのか。



スーパーマーケットを通じて現代社会を読み解く、白鳥和生さんの著書『なぜ野菜売り場は入り口にあるのか スーパーマーケットで経済がわかる』（朝日新聞出版）。手を伸ばしやすい高さに置かれている商品の秘密を一部抜粋・再編集して紹介する。

「ゴールデンゾーン」の品揃えが店の実力

生活者の心理や行動を反映し、売り場づくりを工夫することを「インストアマーチャンダイジング」と呼ぶ。たとえば、売れ筋商品や買ってもらいたい商品は「ゴールデンゾーン」に並べるのが鉄則だ。

ゴールデンゾーンとは、消費者の目線の高さに配置された陳列線のこと。このゾーンに商品を配置することで、消費者の目に留まりやすくなり、購買意欲を高める効果がある。来店客は正面ではなく、やや下に目を向けながら売り場を見ている。大人なら、ゴールデンゾーンは床上70〜140センチメートル程度になる。

ゴールデンゾーンにどんな商品を並べているかを見るだけで、その店の品揃えレベルがわかる。繁盛店ではトレンドを押さえた新商品や人気商品、売れ筋商品などが並ぶが、不振店では空いている棚に商品を押し込んで補充するため、棚全体に一貫性がなく、売れ残りのアイテムが展開されている場合がある。

また、利幅の大きい商品を売りたいがために、消費者のニーズとかけ離れた品揃えをするスーパーも散見される。ゴールデンゾーンは、スーパーマーケットの力量を測るバロメーターだ。

茨城県つくば市にあるロピアのトナリエクレオ店（2021年5月オープン）は興味深かった。ナショナルブランドの売れ筋を1段目に並べて価格訴求する一方、ゴールデンゾーンでは独自性のある商品を置いていた。

ドレッシングコーナーのゴールデンゾーンには、大分の「フンドーキン醤油」の商品が4列、小豆島の「タケサン」が7列陳列されているなど、ほかのチェーンでは見られない配置で、「この商品を売りたい」という店側の主張が伝わってくる。

同じ商品でも、その並べ方で売上が変わる。限られたスペースで最大限の効果（売上や収益）を発揮できるか否かは、どの場所にどの商品をどれだけ並べるかという「棚割り」によって決まってくる。

客を奥まで誘導する「マグネット戦略」

店の中をくまなく巡ってもらえれば、商品に触れる機会が増え、売上につながりやすい。来店客を店の奥へ奥へと誘導するためのカギとなるのは、「マグネット（磁石）」と呼ばれる商品や戦略だ。

特にインストアマーチャンダイジングでは、「ワンウェイコントロール（店内動線を管理することで来店客を効果的に誘導する）」という考え方を重んじる。スムーズに来店客を誘導するために、各売り場にマグネットを配置するのだ。

一般的に、マグネットは次の4つに分けられる。

・第1磁石…主通路両側の主力商品

・第2磁石…通路奥正面にあり、来店客を奥まで誘導するもの

・第3磁石…陳列線エンドの商品

・第4磁石…陳列棚ごとに置かれた目玉商品や売れ筋

エンドとは陣列什器（じゅうき）の両脇スペースの部分で、ここに陳列することでその商品が強調され、来店客への訴求力を高められる。マグネットに何が展開されているかを見ることで、その店の戦略がわかる。

一般的なスーパーマーケットの売り場は、青果と和日配（わにっぱい）から入り（第1磁石）、突き当たりに鮮魚（第2磁石）、壁面を鮮魚と精肉（第1磁石）、突き当たりに牛乳（第2磁石）、惣菜と洋日配（第1磁石）、パンといった流れになっている。

牛乳は食品の中でPI値（1000人の来店客あたりの販売点数）が最も高い場合が多く、これを最後の第2磁石として配置し、来店客を奥まで引っ張る役割を持たせようとする店舗が一般的。冷凍食品は第3または第4磁石の役割を持たせる場合が多い。

タイパ需要で売り場をアップデート

レイアウトの原則がある中で、来店客は売り場を移動しながら商品を選択し、最終的にレジで精算をする――というのが、これまでのスーパーマーケットの一般的な売り場レイアウトだ。

しかし、店内を回遊させる戦略にはデメリットもある。買い物にかかる時間が長くなってしまったり、高齢客にとっては歩くことがストレスになったりするのだ。このため、レイアウトも変化を余儀なくされつつある。

実際、売り場の部門を超えて関連する商品群を一カ所に並べてみたり、隣に並べたりする「関連販売」や「クロスマーチャンダイジング」の取り組みも多い。

ビールに餃子、ポテトチップスに糖質オフのノンアルコールビール、豆腐の横に麻婆豆腐の素――といった具合で、買い上げ点数をアップさせる狙いだ。

また、生鮮食品や惣菜を第1磁石の主動線上に直線的に配置するのではなく、一部を曲線的にしたりアイランド（島型）にしたりする店舗も増えている。コロナ禍では買い物に行く回数が減り、店内の滞在時間は短くなったが、この傾向はタイパ（タイムパフォーマンス＝時間効率）を重視する価値観につながり、その流れは現在も変わっていない。

スーパーマーケット側にとっては顧客が買いやすく、メニューや利用シーンを容易に想起できる売り場づくりが最重要課題だ。

スーパーマーケットは単なる商品販売の場ではなく、消費者心理を熟知した仕掛けの宝庫であり、社会の縮図でもある。埼玉県を地盤とするヤオコーがJR宇都宮駅西口に2023年2月に開店したトナリエ宇都宮店は、生鮮食品と惣菜を連携させた一体型売り場が特徴だ。

入り口からベーカリーと青果、惣菜と生鮮、精肉と来て、第3コーナーに日配と酒類、第4コーナーには冷凍食品を配置している。

JRの乗降客や単身者をターゲットに、日本酒と食事を楽しんでもらうための提案を随所に散りばめたのも特徴的だ。

たとえば惣菜の「寿司屋のおつまみ」や、鮮魚の珍味、刺身の個食盛りを強化したほか、日配ではミモレットや青かびといったナチュラルチーズ、いぶりがっこのチーズやかずのこチーズなど、和風にアレンジしたチーズも扱う。日本酒はワンカップなどの飲みきりサイズを充実させている。

白鳥和生

日本経済新聞社に入社。小売、卸外食、食品メーカー、流通政策などを長く取材し、『日経MJ』『日本経済新聞』のデスクを歴任。日本大学大学院で企業の社会的責任（CSR）を研究し、2020年に博士（総合社会文化）の学位を取得。2024年、流通科学大学商学部経営学科教授に着任