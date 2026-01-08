スーペルコパ・デ・エスパーニャの準決勝が現地時間7日に行われ、前回王者のバルセロナはアスレティック・ビルバオが対戦した。



サウジアラビで開催される、昨季のコパ・デル・レイ（スペイン国王杯）の優勝チームと準優勝チーム、その2チームを除くリーグ上位2チームの計4チームが参加するスーペルコパ。連覇を狙うバルセロナはスタメンにハフィーニャやペドリらを起用。前日練習を欠席したヤマルがベンチとなり、代わりにルーニー・バルドグジを起用した。





試合は22分、ルーニー・バルドグジがドリブルで仕掛け、エリア内右のフェルミン・ロペス、フェラン・トーレスとボールが渡る。最後受けたフェランがワントラップから右足でシュートを放ち、バルセロナが先制した。先制後もバルセロナの勢いは収まらず、31分にはハフィーニャのクロスにフェルミンが反応し2点目。34分にはバルドグジがペナルティーエリア内右から右足でシュートを放ち追加点。38分にはハフィーニャが左足でニア上を射抜き、この数分間で3ゴールをゲット。4−0と大量リードで前半を終えた。後半に入ると51分。フェルミンがクロスを送り、GKウナイ・シモンがボールを弾くと飛び込んだハフィーニャが左足で決めて5点目。追加点を決めると、以降は両チーム得点が生まれず試合はそのまま終了。5−0でバルサが快勝し、11日に行われる決勝へ進出した。ハンジ・フリック監督は試合後の会見で「前回のエスパニョール戦では良いプレイができなかったため、今日の試合ではチームとして、全員が一体となってプレイできたことが嬉しい」と評価。ただ一方で「これはたった1試合に過ぎず、決勝戦はまた違うものになる」と見解を示した。一足先に決勝に進出したバルセロナは、この後の現地時間8日に行われるレアル・マドリーとアトレティコ・マドリーの勝者と対戦する。