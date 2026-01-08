グルメも楽しめると思う「中国地方の温泉地」ランキング！ 2位「はわい温泉」、12票差の1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は10月9〜10日、全国の20〜60代の男女250人を対象に「グルメも楽しめる温泉地」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「グルメも楽しめると思う中国地方の温泉地」ランキングを紹介します。
鳥取県のはわい温泉は、東郷湖に映える景観の美しい温泉地です。泉質は東郷湖の湖底より湧き出ている弱塩泉で、源泉100％掛け流しの天然温泉が楽しめる点も特徴。地元の和牛や鮮魚などを吟味した料理も提供しており、温泉だけでなく食事も充実しています。
アンケート回答では、「赤い桟橋から渡る湖上露天風呂や、日本海の味覚を楽しめるから」（40代女性／長崎県）、「牛骨ラーメン、周辺の飲食店では、ピザやカニ鍋、日替わりのおさかな定食が食べられる店があります」（50代女性／広島県）、「美しい海に近く、癒しの湯が魅力だそうで、新鮮な海の幸や地元のグルメも味わいたいです」（20代女性／岐阜県）、「海や自然に囲まれた温泉地で、温泉で癒されながら地元の新鮮な海の幸や郷土料理も楽しめるのが魅力です」（20代女性／東京都）といった声が寄せられました。
島根県の玉造温泉は、約1300年前から「美肌の湯」として賞賛されてきた温泉地。潤い成分を多く含んだ化粧水のような泉質が特徴で、温泉街には美肌スポットが点在しています。出雲そば、島根和牛、海鮮丼など地元の質の高い食材を使った料理も充実しており、温泉街全体でぜいたくな時間を過ごせます。
回答者からは、「日本海の海の幸と、県を代表するブランド牛を両方楽しめる温泉地だから」（40代女性／福井県）、「理由は宍道湖や日本海の新鮮な魚介類を使った郷土料理や、温泉旅館ならではの会席料理を楽しめるためです」（40代女性／埼玉県）、「宍道湖産のシジミや出雲そばなど、島根ならではの味覚を堪能できるからです。温泉街の飲食店も充実しており、観光客の舌を楽しませます」（20代男性／静岡県）、「美肌の湯として有名で、温泉街には出雲そばや宍道湖のしじみなど地元グルメが充実しており、食事も楽しめる温泉地です」（30代男性／北海道）などの理由があがりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:友野 カイ)
