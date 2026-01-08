実用性と快適性を両立

プジョーモトシクルは、新型のコンパクトGTスクーター「Pulsion EVO 125（プルシオン エヴォ125）」を欧州で発表しました。

このモデルは、都市部における機敏な移動を求める乗り手の需要に応えるために開発され、同時に郊外のルートも快適に走行できる性能を両立させています。

【画像】超カッコいい！ これが「プルシオンEVO125」です！ 画像で見る（12枚）

パワートレインには、最高出力13.2馬力（9.9kW）、最大トルク12Nmを発生させる排気量125ccの水冷単気筒エンジンを備え、最高速度は115km／hに達します

走行安定性を確保するため、足回りにはフロントに37mmのフォーク、リアにはデュアルショックアブソーバーが採用されています。また、ブレーキシステムにはABSが標準で装備されており、安全な走行に寄与します。

特筆すべきはその優れた実用性です。11.1Lの燃料タンクを備え、最大で440kmの航続距離を実現しているため、長距離の移動にも対応可能です。シート下には45Lの大容量な収納スペースが確保されており、フルフェイスヘルメット1個とジェットヘルメット1個を同時に収納できます。

このプルシオンEVO 125は、2つのバージョンで展開されます。標準モデルとなる「EVO」は2026年1月の発売が予定されています。さらに、35Lのトップボックスとハイウィンドシールドを標準で備え、ツーリング性能を一層高めた「EVO Urban」が2026年の第1四半期に登場する予定です。

オーナーが安心して長く所有できるよう、欧州全域、英国、ノルウェー、スイスで有効な4年間または6万kmの延長保証が付帯する点も魅力です。

街乗りから長距離移動まで幅広く対応するこの新型モデルは、日本での発売にも期待が寄せられます。