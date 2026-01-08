AIで値下げ“適正価格”に挑む 買い物の常識を変える新システム
物価高の続くなか、AIで値引きのタイミングや値下げ幅を自動算出する小売店向けのシステムが登場。
開発したのは、ホテルや交通機関向けのダイナミックプライシングのシステムを担ってきたハルモニアの松村大貴CEOだ。利益率が1.5％ほどしかない食品小売業にとって重要な、最適な価格戦略と廃棄ロスの削減を目指している。
しかし2025年10月、このシステムに注目したPOSレジ大手の東芝テックに事業を売却。その真意は？
AIによる“適正価格”の自動化をきっかけに、食品流通の適正化にまで乗り出そうとする開拓者に、作家・相場英雄が迫る。
出演：相場英雄（作家）、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）
開拓者：ハルモニア 松村大貴CEO
ナレーター：谷田歩（俳優）
