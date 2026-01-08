選手を指導する際に「課題」という言葉を使わない。なぜなんだろう。そのワケを知りたかった。

「私は『伸び代』だと捉えていますから」

答えは、欠点の克服にとどまらず、さらに上へと成長を促すためだった。

バレーボールの国内最高峰、SVリーグ女子のSAGA久光スプリングスを率いる中田久美監督（60）を取材するたびに、発言の真意について考えさせられる。

言葉にこだわる分、不必要にオブラートで包むこともない。ふがいなさを自覚してほしい敗戦には「負けて良かった」と断じる。日本代表では控えに回り、SAGA久光に戻っても物足りないプレーを見せた若手には「代表でなぜサブなのか、考えてほしい」と正面から問う。

現役時代は中学生で代表デビューしたバレー界の顔だった。「天才セッター」と呼ばれ、1984年のロサンゼルス五輪で銅メダルを獲得。指導者としては2010年代にスプリングスの常勝期を築き、21年東京五輪で代表監督を務めた。

かつて指導を受けた元選手によると「厳しい」―。監督として10シーズンぶりにスプリングスの指揮を執っている今季、選手から目的意識が感じられなければ「何のための練習なのか」と打ち切ることもあるそうだ。それでも、厳しさの中に愛情を秘めたメッセージは、私の胸に新鮮に響くことも多い。

チーム運営会社の萱嶋章会長（68）は「選手は自分と向き合うことで成長する。中田監督の指導の根本にはそれがある」と評する。さらに「自らも監督として日々向き合っているのでは」と続けた。

東京五輪は1次リーグで敗退した。自国開催で期待が大きかった分、批判を超えた心ない声も多かった。「勝負の世界はもういいかな…」と口にしたほどの失意を乗り越え、東大や筑波大大学院でリーダー育成プログラムなどを学んだ。「言語化も含めて論理的に教えられる勉強をしたようだ」と萱嶋氏は明かす。

そんな話を聞き、中田監督の言動がより味わい深く感じられるようになった。「久美さん」と呼ぶ選手の一挙手一投足に目を配り、早朝から自主練習に付き合い、個々に必要なメンタルや技術はリポートにして渡す。言葉を交わしながらのアプローチを徹底する。

言葉はもろ刃の剣でもある。交流サイト（SNS）などを通したアスリートへの誹謗（ひぼう）中傷が社会問題化している。もちろん許されないが、中田監督は「勝敗を受け入れる覚悟は私のバレー人生で一番譲れないもの」と言い切る。同じ時間を共有する選手たちが、自分の力で成長をつかみ取ったと実感できた瞬間が何よりの喜びという。

試合で活躍した井上未唯奈を抱きしめるSAGA久光スプリングスの中田久美監督

試合後の会見では「記者さんはどう思いますか」と感想を求められる。指導方針を知るからこそ、いいかげんな返答はできない。

「強くなるために『こだわり』を持つべきです」―。中田監督からの「トス」を自分なりに受け止めたい。言葉を扱う身として自戒している。（西口憲一）