若手漫才師の日本一を決める「Ｍ―１グランプリ２０２５」で優勝したお笑いコンビ「たくろう」（吉本興業）が６日、愛媛県庁を表敬訪問した。

同県鬼北町生まれ、松山市育ちのきむらバンドさん（３５）は「愛媛がどんどん盛り上がるよう、笑いと愛媛を発信したい」と意欲を語った。

たくろうは、きむらさんと滋賀県出身の赤木裕さん（３４）が２０１６年に結成。挙動不審な言動をする赤木さんのボケに、きむらさんが優しくつっこむスタイルが持ち味で、昨年１２月にＭ―１の決勝戦に挑み、初の王者となった。

中村時広知事と面会し、きむらさんが「皆さんに支えられた」と優勝を報告。赤木さんも「鯛（たい）めしや霧の森大福が大好きで、愛媛は第二の故郷と言っても過言ではない」と笑顔を見せ、中村知事は「愛媛をぜひ盛り上げてください。赤木さんも、もう県民だからね」と激励した。

面会後、きむらさんは「大阪に出てからずっと恋しくなるくらい、人も景色も食べ物も全部いい」と愛媛への思いを語り、赤木さんは「今まで支えてもらった愛媛にこれから恩返しできるなら、なんでもします」と笑いを誘った。