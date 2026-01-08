大田区で魂のメッセージを送ったＹｕｔｏ―Ｉｃｅ（写真提供・新日本プロレス）

◆新日本プロレス「ＮＥＷ　ＹＥＡＲ　ＤＡＳＨ！！」（５日、大田区総合体育館）観衆３５２３（満員）

　新日本プロレスは５日、大田区総合体育館で「ＮＥＷ　ＹＥＡＲ　ＤＡＳＨ！！」を開催した。

　メインイベントのＩＷＧＰタッグ選手権で王者組・ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅが昨年の「ＷＯＲＬＤ　ＴＡＧ　ＬＥＡＧＵＥ　２０２５」で優勝した大岩陵平、、ザック・セイバーと２度目の防衛戦を行った。

　白熱の激闘は、２６分２２秒、ＩｃｅがＫ．Ｏ．Ｂで大岩を沈めベルトを死守した。試合後に海野翔大、上村優也が挑戦を表明。さらに前王者の石井智宏、タイチもリングインし挑戦を要求。　これにＩｃｅは「勝った方が挑戦して来い！」と突きつけた。

　これを受け新日本プロレスは６日に１・１９後楽園ホール大会で王者チームへの挑戦権をかけた「ＩＷＧＰタッグ王座Ｎｏ１コンテンダーマッチ」で海野＆上村と石井＆タイチが対戦することを決定。勝者が２・１１大阪府立体育会館（エディオンアリーナ大阪）でＩｃｅ＆ＯＳＫＡＲに挑戦することを発表した。

　大田区大会でＩｃｅは、およそ４分間に渡る魂のマイクをアピールを実行した。Ｉｃｅがファンへ送ったメッセージは以下の通り。

　「オイ、お前ら！　どうや！？　今のＩＷＧＰタッグ、クソハイになんだろ！！

　俺らＫ．Ｏ．Ｂでよ、この団体引っ張ってよ、盛り上げてやるよ！…なんてよ、思ってもいねぇ。ガラじゃねぇことは言わねぇ。

　俺が求めんのは強ぇヤツとカネ、そして、プロレスハイだけや！

　オメェらにどう思われようが、どう嫌われようが、どうだっていい。オイ？　周りの目なんてよ、クソだ。俺は自分自身のためか、ＯＳＫＡＲのために闘う。

　自分自身にウソをつく生き方はしねぇんだよ。

　まあよ、俺もバカじゃねぇからな。テメェらがプロレス大好きなこともわかっとるし、昨日、棚橋弘至が引退して、まださみしい気持ちがあんのもわかっとる。

　前も言ったがよ、俺は太陽にはなれねぇんだ。あの人みたいにファンのみんなに愛を叫ぶ、スゲェことなんてできねぇし、あの人みたいに真っすぐな笑顔でお前らを幸せにする強さもねぇ。まあ、ヒーローみたいによ、カッコよくねぇし、カッコいいことも言えねぇけどよ。

　もしだ！　もしよ、俺みてぇに太陽や月、対戦相手の光でしか輝けねぇ成れの果てか！？　見てぇヤツら、喜怒哀楽、ナマの感情、すべてさらけ出してぇヤツら、プロレスハイになりてぇヤツらはよ、勝手に俺の背中追って来い！

　いいか！　このリングには、テメェらみてぇにプロレスが大好きなヤツらがおって、プロレスが大好きで生活のほとんどをプロレスに費やしてくれとるスタッフのヤツらがおって、バックステージにはよ、スゲェおもしれぇつえぇヤツがたくさんおんだ。こんなよ、“プロレスハイ”になれる団体、新日本プロレスしかねぇだろ？

　プロレスハイってのは、プロレスを長く見れた見るほど、その先に極上のハイが待っとんだ。画面越しでよ、１人でハイになるのも悪かねぇが、周りのみんなとよ、プロレス大好きなヤツらと共有するのもよ、プロレスハイの醍醐味なんだよ。

　まあよ、回りくどい言い方したけどよ、ようするに俺が言いてぇのは、この俺が！　テメェらのことをプロレス使ってブリブリに“ハイ”にしてやっからよ！！また会場にプロレス見に来い！！

　もしよ！　テメェらの周りに、理由もなく生きとんのがつまんねぇって思っとる昔の俺みたいなヤツがおったらよ、ここ日本には！新日本プロレスっていう合法的に“ハイ”になれるモンがあるんだってよ、教えて救ってやってくれ！

　いいか？　日常生活でクソみたいなことがあってもよ、ここに戻って来ればいいんだ。プロレス見とるときはよ、感情、自分の衝動、全部さらけ出していいんだ。怒れ。泣け。笑え。そしてよ、過去、今、未来、起こったこと、起こるべきあろうことを妄想してよ。

　いいか？２０２６年も俺の横にはＯＳＫＡＲがおって、俺らＫ．Ｏ．Ｂが火元や！！テメェらはよ、何も考えなくていい。ただ、新日本プロレスを感じろ！

　ＬＥＴ’Ｓ　ＧＥＴ　ＨＩＧＨ！　ＢＩＧ　ＵＰ！！」

　◆１・５大田区全成績

　▼第１試合　２０分１本勝負

小島聡、タイチ、〇石井智宏（１０分２３秒　逆エビ固め）村島克哉●、上村優也、海野翔太

　▼第２試合　２０分１本勝負

ロッキー・ロメロ、〇ＫＯＮＯＳＵＫＥ　ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（８分４３秒　逆エビ固め）嘉藤匠馬●、エル・ファンタズモ

　▼第３試合　２０分１本勝負

〇ボルチン・オレッグ、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀（９分２３秒　　泥眠↓片エビ固め）金丸義信、高橋裕二郎●、ＳＡＮＡＤＡ

　▼第４試合　３０分１本勝負

ジェイコブ・オースティン・ヤング、フランシスコ・アキラ、〇アンドラデ・エル・イドロ（１０分３１秒　ザ・メッセージ↓片エビ固め）クラーク・コナーズ●、高橋ヒロム、ゲイブ・キッド

　▼第５試合　３０分１本勝負

マスター・ワト、〇ＹＯＨ、矢野通、ウルフアロン（５分３７秒　テキサスクローバーホールド）ディック東郷●、ドン・ファレ、成田蓮、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ

　▼第６試合　３０分１本勝負

〇ＨＥＮＡＲＥ、グレート―Ｏ―カーン、カラム・ニューマン、ジェイク・リー（８分５６秒　合体エリミネーター↓エビ固め）ドリラ・モロニー●、鷹木信悟、デビッド・フィンレー、辻陽太

　▼ＩＷＧＰジュニアタッグ選手権４ＷＡＹマッチ　６０分１本勝負

挑戦者組・〇藤田晃生、ロビー・イーグルス（７分２０秒　Ｔｈｅ　Ｉｎｔｅｒｃｅｐｔｏｒ↓片エビ固め）ロビー・エックス●、石森太二

※残りは王者組・ＳＨＯ＆ＤＯＵＫＩ、挑戦者組・ＫＵＵＫＡＩ＆エル・デスペラード

※４チーム同時に試合を行い、いずれかの１チームが勝利した時点で決着。

　▼ＩＷＧＰタッグ選手権試合　６０分１本勝負

王者組・ＯＳＫＡＲ、〇Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ（２６分２２秒　Ｋ．Ｏ．Ｂ↓片エビ固め）挑戦者組・大岩陵平●、ザック・セイバーＪｒ．