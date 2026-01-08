timelesz原嘉孝、恋愛観初披露で“想像以上にヤバい”事実判明 盟友・寺西拓人が知られざる素顔も明かす
【モデルプレス＝2026/01/08】timeleszの原嘉孝が、1月8日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（23時15分〜23時45分）に出演。恋愛観について赤裸々に語る。
【写真】timelesz原嘉孝、“想像以上にヤバい”事実判明した瞬間
本番組は、指原莉乃やいとうあさこら、バラエティー番組で見ない日はないほど引っ張りだこの女性タレントが一同に集結。バラエティー最強女子軍団である“トークィーンズ”を結成し、ゲストの素顔や新たな魅力を引き出すトークバラエティー。トークィーンズメンバー自らが事前にゲストに直接取材を行い、その情報を元にスタジオに招いたゲストを質問攻め。ゲストをとことん深掘りしていく。今回は原が登場し、初めて恋愛観を語る。
社会現象にまでなった新メンバーオーディション“タイプロ”で、見事、新メンバーの座を射止めた原について、同じく新メンバーで原とは10代のころからのつきあいがあるという寺西拓人がVTRで登場。明るく天然なイメージのある原の、知られざる素顔と正しい“トリセツ”を披露する。
これまで原とは舞台で2度ほど共演したことがあるといういとうあさこが「ほんとのことしゃべった！？」と念押しすると「しゃべりました！」ときっぱり即答する原。それではさっそく、とばかりに事前取材で語ったその恋愛観を聞いてみると、想像以上に“ヤバい”事実が判明。事前取材を担当した堤礼実（フジテレビアナウンサー）が思わず言葉を失う場面も…。野々村友紀子から痛烈なダメ出しをくらい、原自身も思わず「ファンが減ったらどうしよう」と叫んだその恋愛観とは？
彼女がこれをしたら終わり、というエピソードが多すぎて、“終わりスイッチが多すぎる”と総突っ込みを受けた原。詳しく語れば語るほどドツボにはまってしまい、追い詰められた原は、男女はわかり合えないという考えなので、受け入れられないことが多くて当たり前だという持論を展開。すると、それまで静かに見守っていたアンミカが、神託のごときひと言を。果たしてその“お言葉”の内容とは。30分では収まりきらない、原の“ヤバい”恋愛観は2週にわたって放送される。（modelpress編集部）
◆寺西拓人、原嘉孝の知られざる素顔明かす
◆原嘉孝、恋愛観初披露
