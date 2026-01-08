

加藤ローサ

加藤ローサ、福田麻貴（3時のヒロイン）、戸塚純貴、桐山漣がこのほど、都内で行われた、テレビ東京“ドラマ24”『婚活バトルフィールド 37』（１月９日深夜24時12分スタート）記者会見に出席した。

原作は、猪熊ことりさんの同名漫画。加藤ローサ演じる「美人だが上から目線」の赤木ユカが、福田麻貴（3 時のヒロイン）演じる婚活歴８年で大ベテランの「こじらせ分析官」青島智恵子と共に、理想と現実が激しくぶつかり合う「婚活」という名の戦場に挑む、アラフォー女子のリアルな“戦い”と“人生”を、愛とユーモアたっぷりに描く、命がけの婚活バトルコメディー。正反対のアラフォー女性二人が、一癖も二癖もある男性陣に翻弄されながらも奮闘する物語を連続ドラマ化する。

加藤ローサは「出演を頂いた時は長らくゆっくり過ごしていたので、原作を読ませて頂いて、体力的に大丈夫かなという不安が頭をよぎったので一瞬大丈夫かなと思ったんですけど、すぐにぜひやりたいと思いました。役柄的にもテンションが高かったり、婚活（が題材）なんですけどアクションもあって…」と振り返った。

印象に残っているシーンとして「一昨日、柔道のシーンをやりまして。高校時代県大会で優勝した経歴を持つんですけど、１日柔道着を着て男性を投げ飛ばす、投げ飛ばすというか、投げてくれたんですけど、いま筋肉痛です」と笑った。