本日の予定【経済指標】
【豪州】
貿易収支（11月）09:30
予想 55.5億豪ドル 前回 43.85億豪ドル（貿易収支)
【ユーロ圏】
ドイツ製造業新規受注（11月）16:00
予想 -0.9% 前回 1.5%（前月比)
予想 2.7% 前回 -0.7%（前年比)
ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（12月）19:00
予想 -14.6 前回 -14.6（ユーロ圏消費者信頼感)
ユーロ圏景況感指数（12月）19:00
予想 96.8 前回 97.0 （景況感指数)
ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（11月）19:00
予想 N/A 前回 0.1%（前月比)
予想 N/A 前回 -0.5%（前年比)
ユーロ圏雇用統計（11月）19:00
予想 6.4% 前回 6.4%（ユーロ圏失業率)
【スイス】
消費者物価指数（CPI）（12月）16:30
予想 0.1% 前回 -0.2%（前月比)
予想 0.1% 前回 0.0%（前年比)
【米国】
チャレンジャー人員削減数（12月）21:30
予想 N/A 前回 23.5%（前年比)
貿易収支（10月）22:30
予想 N/A 前回 -528.0億ドル（貿易収支)
新規失業保険申請件数（12/28 - 01/03）22:30
予想 21.0万件 前回 19.9万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（12/21 - 12/27）
予想 188.9万件 前回 186.6万件（継続受給者数)
非農業部門労働生産性指数（速報値）（2025年 第3四半期）22:30
予想 3.3% 前回 3.3%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 0.9% 前回 1.0%（単位労働費用・前期比)
卸売在庫（確報値）（10月）9日00:00
予想 0.5% 前回 0.5%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 N/A 前回 -0.2%（卸売売上高・前月比)
【カナダ】
国際商品貿易（10月）22:30
予想 -14.0億カナダドル 前回 1.5億カナダドル（国際商品貿易)
※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります
貿易収支（11月）09:30
予想 55.5億豪ドル 前回 43.85億豪ドル（貿易収支)
【ユーロ圏】
ドイツ製造業新規受注（11月）16:00
予想 -0.9% 前回 1.5%（前月比)
予想 2.7% 前回 -0.7%（前年比)
ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（12月）19:00
予想 -14.6 前回 -14.6（ユーロ圏消費者信頼感)
ユーロ圏景況感指数（12月）19:00
予想 96.8 前回 97.0 （景況感指数)
ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（11月）19:00
予想 N/A 前回 0.1%（前月比)
予想 N/A 前回 -0.5%（前年比)
ユーロ圏雇用統計（11月）19:00
予想 6.4% 前回 6.4%（ユーロ圏失業率)
【スイス】
消費者物価指数（CPI）（12月）16:30
予想 0.1% 前回 -0.2%（前月比)
予想 0.1% 前回 0.0%（前年比)
【米国】
チャレンジャー人員削減数（12月）21:30
予想 N/A 前回 23.5%（前年比)
貿易収支（10月）22:30
予想 N/A 前回 -528.0億ドル（貿易収支)
新規失業保険申請件数（12/28 - 01/03）22:30
予想 21.0万件 前回 19.9万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（12/21 - 12/27）
予想 188.9万件 前回 186.6万件（継続受給者数)
非農業部門労働生産性指数（速報値）（2025年 第3四半期）22:30
予想 3.3% 前回 3.3%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 0.9% 前回 1.0%（単位労働費用・前期比)
卸売在庫（確報値）（10月）9日00:00
予想 0.5% 前回 0.5%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 N/A 前回 -0.2%（卸売売上高・前月比)
【カナダ】
国際商品貿易（10月）22:30
予想 -14.0億カナダドル 前回 1.5億カナダドル（国際商品貿易)
※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります