本日の予定【発言・イベント】
8:30 日本実質賃金（11月）
12:35 日本30年利付国債入札（7000億円程度）
14:00 日銀支店長会議、地域経済報告（さくらリポート）
17:30 スイス中銀議事録（12月11日開催分）
18:00 ECBユーロ圏消費者インフレ期待（11月）
18:30 英DMPインフレ調査（12月）
22:00 ミランFRB理事、ブルームバーグTV出演
9日0:00 ミランFRB理事、イベント講演（質疑応答あり）
1:00 米NY連銀インフレ期待（12月）
※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります
