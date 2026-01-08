鈴木奈々、3億円新居の“頭金”をサラリと告白 衝撃金額に「たいしたもんや」笑福亭鶴瓶も驚き 18歳から貯金→離婚後に購入
タレントの鈴木奈々（37）が、6日放送の日本テレビ系「『ザ！世界仰天ニュース』仰天チェンジ＆驚愕出来事の謎に迫る！25年目新春仰天4時間スペシャル」（後7：00〜後10：54）に出演。3億円の新居の一部をテレビで初公開した。
【写真】「モデルルームのキッチンみたい」広々とした鈴木奈々の自宅キッチン
鈴木は2014年に結婚するも、23年4月放送の日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』に出演した際、2年前に離婚していたことを公表した。
この日の放送では、新居は離婚後に購入したものであることを明かし、「まだ家の中はあんまり公開してないんです。（テレビ）初公開なんですけど」とリビングとダイニングの写真を披露した。
リビングには大きなテレビや観葉植物が飾られており、広々とした空間で愛犬がくつろいでいる。新居については、全体を通して「白を基調にしました」と説明した。
同じくゲスト出演したタレントの若槻千夏から「ネットニュースになってたよね？3億円って。頭金いくら払ったの？」と質問されると、鈴木は「頭金、1億5000万」と赤裸々に告白。これにはMCの笑福亭鶴瓶も「たいしたもんや」と驚きのリアクションをみせた。
「18歳から『Popteen』のモデルの仕事して頑張って貯めて買いました」と話す鈴木に、鶴瓶はさらに「すごいやんこれ」「よう頑張ったなぁ」と労いの言葉をかけていた。
