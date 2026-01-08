“2.5次元モデル”あまつまりな、スーツを脱ぎ捨てた先に…「このあと、どうする？」で新境地
2.5次元モデルとして人気を集めるあまつまりなが、6日発売の『週刊SPA!』1月13・20日新春合併号に登場した。同誌のグラビア企画「このあと、どうする？」で、人混みの中で偶然再会した同級生との物語を軸に、止まっていた青春が再び動き出す瞬間をしっとりと表現している。
【写真】ベッドの上で豊満ボディ披露！あまつまりな
舞台は、イルミネーションに彩られた冬の東京。仕事帰りを思わせるスーツ姿から物語は始まり、再会をきっかけに少しずつ心がほどけていく様子が描かれる。スーツを脱ぎ捨てた先に現れるのは、“あの頃”の面影を残した等身大の姿。大人になった今だからこそにじみ出る感情の揺らぎが、カット一つひとつに込められている。
今回のシナリオを手がけたのは、小説『息が詰まるようなこの場所で』で知られる作家・外山薫氏。あまつまりなは、グラビアを中心に活躍し、多数の媒体で表紙を飾ってきた存在。“あまつ様”の愛称で親しまれ、コスプレを趣味とし、裁縫を特技とするなど、表現力の幅広さにも定評がある。今回のグラビアでは、モデルとしての完成度に加え、物語を背負う表現者としての側面が際立っている。
同号の表紙と巻頭企画には、乃木坂46の五百城茉央が登場。また、「グラビアン魂」では佐野なぎさがグラビアン魂アワード2025リリー・フランキー大賞を受賞するなど、新春合併号らしい充実の内容となっている。
