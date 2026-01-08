◎全国の天気

日本海側は雪や雨で、北日本を中心に吹雪く所もありそうです。落雷や突風、ひょうにもご注意ください。はじめ雨の北陸も、次第に雪に変わるでしょう。内陸、山沿いを中心に大雪となる所もありそうです。一方、太平洋側は晴れ間の出る所が多いですが、北風が冷たいでしょう。

◎予想最高気温

前日より低い所が多く、厳しい寒さとなりそうです。金沢と鳥取は前日より8℃も低い4℃、福岡は5℃低い7℃の予想です。西日本や東海でも10℃に届かない所が多いでしょう。札幌は氷点下2℃の予想です。関東だけは前日より高く、東京は5℃高い11℃でしょう。

◎週間予報・大阪〜那覇

9日(金)は日本海側も含め、晴れる所が多いでしょう。10日(土)は雲が増えて、山陰で雨や雪となりそうです。11日(日)から13日(火)にかけては山陰や九州、四国でも雪や雨の降る所があるでしょう。成人の日の12日(月)は晴れ間の出る大阪も8℃どまりと、厳しい寒さになりそうです。

◎週間予報・札幌〜名古屋

11日(日)から12日(月)頃にかけては強い寒気が流れ込み、日本海側で大雪・暴風となるおそれがあります。11日(日)は東北の太平洋側でも雪の降る所があるでしょう。移動を予定されている方は、無理をせず、交通情報をこまめに確認するようにしてください。関東と東海は晴れる日が多いですが、10日(土)は雲が増えそうです。