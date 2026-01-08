三笘薫がマンチェスター・Cから同点ゴール!! カットインから右足一閃で約4か月ぶりとなる今季2点目
[1.7 プレミアリーグ第21節 マンチェスター・C - ブライトン]
ブライトンのMF三笘薫が7日、プレミアリーグ第21節のマンチェスター・シティ戦で9月13日の第4節以来となる今季2点目を決めた。
先発出場の三笘はなかなか見せ場を作れなかった中で1点ビハインドの後半15分、中央左寄りで横パスを受けるとカットインで2人を振り切ってから右足一閃。グラウンダーのシュートをゴール右へ流し込み、値千金の同点ゴールを奪った。
三笘は9月27日のチェルシー戦で負傷してから12月13日のリバプール戦まで欠場。復帰後は2試合連続の途中出場から体調不良による欠場を挟んで3試合目もベンチスタートとなったが、前節で待望の先発復帰を果たしていた。復帰後の先発2試合目となった一戦でゴールを記録した。
待望のスーパーゴール— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) January 7, 2026
ボックス手前でボールを受けた#三笘薫 がカットインから
丁寧なコントロールショットで
ゲットゴール‼️
怪我から復帰後の初ゴールは
難敵相手の貴重な同点弾
プレミアリーグ第21節
マンチェスター・C v ブライトン
https://t.co/5OG7Vyfq4p pic.twitter.com/pdcT8FKtmV