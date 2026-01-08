【プレミアリーグ第21節】(エティハド スタジアム)

マンチェスター・C 1-1(前半1-0)ブライトン

<得点者>

[マ]アーリング・ハーランド(41分)

[ブ]三笘薫(60分)

<警告>

[マ]ジョゼップ・グアルディオラ(40分)、ジャンルイジ・ドンナルンマ(60分)

[ブ]ルイス・ダンク(29分)、パスカル・グロス(41分)、ヤン・ポール・ファン・ヘッケ(53分)、マキシム・デ・クーパー(60分)、三笘薫(69分)、トム・ワトソン(89分)

三笘薫が怪我明け後初ゴールで千金同点弾!! ブライトンはマンチェスター・Cに追いつきドロー

└三笘薫がマンチェスター・Cから同点ゴール!! カットインから右足一閃で約4か月ぶりとなる今季2点目