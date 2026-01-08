マンチェスター・Cvsブライトン 試合記録
【プレミアリーグ第21節】(エティハド スタジアム)
マンチェスター・C 1-1(前半1-0)ブライトン
<得点者>
[マ]アーリング・ハーランド(41分)
[ブ]三笘薫(60分)
<警告>
[マ]ジョゼップ・グアルディオラ(40分)、ジャンルイジ・ドンナルンマ(60分)
[ブ]ルイス・ダンク(29分)、パスカル・グロス(41分)、ヤン・ポール・ファン・ヘッケ(53分)、マキシム・デ・クーパー(60分)、三笘薫(69分)、トム・ワトソン(89分)
├三笘薫が怪我明け後初ゴールで千金同点弾!! ブライトンはマンチェスター・Cに追いつきドロー
└三笘薫がマンチェスター・Cから同点ゴール!! カットインから右足一閃で約4か月ぶりとなる今季2点目
マンチェスター・C 1-1(前半1-0)ブライトン
<得点者>
[マ]アーリング・ハーランド(41分)
[ブ]三笘薫(60分)
<警告>
[マ]ジョゼップ・グアルディオラ(40分)、ジャンルイジ・ドンナルンマ(60分)
[ブ]ルイス・ダンク(29分)、パスカル・グロス(41分)、ヤン・ポール・ファン・ヘッケ(53分)、マキシム・デ・クーパー(60分)、三笘薫(69分)、トム・ワトソン(89分)
├三笘薫が怪我明け後初ゴールで千金同点弾!! ブライトンはマンチェスター・Cに追いつきドロー
└三笘薫がマンチェスター・Cから同点ゴール!! カットインから右足一閃で約4か月ぶりとなる今季2点目