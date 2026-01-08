【プレミアリーグ第21節】(クレイヴン・コテージ)

フルハム 2-1(前半0-0)チェルシー

<得点者>

[フ]ラウール・ヒメネス(55分)、ハリー・ウィルソン(81分)

[チ]リアム・デラップ(72分)

<退場>

[チ]マルク・ククレジャ(22分)

<警告>

[フ]ホルヘ・クエンカ(45分+7)、マルコ・シウバ(26分)、ティモシー・カスターニュ(78分)、ラウール・ヒメネス(90分)

[チ]エンソ・フェルナンデス(24分)、トシン・アダラバイヨ(25分)、コール・パーマー(25分)、C. McFarlane(90分+2)