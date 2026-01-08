フルハムvsチェルシー 試合記録
【プレミアリーグ第21節】(クレイヴン・コテージ)
フルハム 2-1(前半0-0)チェルシー
<得点者>
[フ]ラウール・ヒメネス(55分)、ハリー・ウィルソン(81分)
[チ]リアム・デラップ(72分)
<退場>
[チ]マルク・ククレジャ(22分)
<警告>
[フ]ホルヘ・クエンカ(45分+7)、マルコ・シウバ(26分)、ティモシー・カスターニュ(78分)、ラウール・ヒメネス(90分)
[チ]エンソ・フェルナンデス(24分)、トシン・アダラバイヨ(25分)、コール・パーマー(25分)、C. McFarlane(90分+2)
