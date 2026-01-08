三笘薫が怪我明け後初ゴールで千金同点弾!! ブライトンはマンチェスター・Cに追いつきドロー
[1.7 プレミアリーグ第21節 マンチェスター・C 1-1 ブライトン]
プレミアリーグは7日、各地で第21節を開催した。ブライトンはマンチェスター・シティに先制されるも、MF三笘薫の今季2点目で追いついて1-1のドロー。先発出場の三笘は怪我明け後最長となる83分間のプレーとなった。
ブライトンは前半8分、FWジョルジニオ・ルターがDFルイス・ダンクの縦パスを収めて右サイドを走るMFフェルディ・カディオールにスルーパス。抜け出したカディオールはペナルティエリア右からシュートを放つもGKジャンルイジ・ドンナルンマの正面に飛んだ。同27分にはルターがMFディエゴ・ゴメスのパスで最終ラインの背後を取り、最後はGKを引きつけて三笘へのパスを選択するも戻ってきたDFアブドゥコディル・フサノフのスライディングに防がれた。
ピンチを凌いだマンチェスター・Cは前半38分、MFジェレミ・ドクがペナルティエリア内でゴメスに足をかけられて転倒すると、一時はノーファウル判定を受けたがVARの介入を経てPKを獲得。このチャンスをどう41分、FWアーリング・ハーランドがゴール右に流し込んで先制した。ハーランドは今季20点目。クラブでの公式戦通算150得点にも到達し、173試合での到達はクラブ最速となった。
マンチェスター・Cは1点リードで折り返した後半1分、MFベルナルド・シウバが敵陣ペナルティエリア内でMFヤシン・アヤリのパスをカットして決定機を迎えたが、シュートは右ポストを叩いた。以降もマンチェスター・Cペースで時間が経過していった。
それでも後半15分、アヤリのパスを受けた三笘がペナルティエリア手前中央左寄りから中に切り込むと、2人をかわして右足一閃。MFニコ・ゴンザレスの股の間を抜いたグラウンダーシュートはゴール右に吸い込まれ、試合を振り出しに戻した。三笘は9月27日のチェルシー戦で負傷してから12月13日のリバプール戦まで欠場。復帰後は2試合連続の途中出場から体調不良による欠場を挟んで3試合目もベンチスタートとなったが、前節で待望の先発復帰を果たした中で第4節以来となる今季2点目を記録した。
三笘は後半24分、MFフィル・フォーデンに対するスライディングでイエローカードを提示された。同36分には再びアヤリが自陣ペナルティエリア内でパスカットされる痛恨のプレー。ただ、MFラヤン・シェルキのパスからハーランドに放たれたシュートはGKバルト・フェルブルッヘンがセーブした。
ブライトンは同38分、三笘との交代でMFトム・ワトソンを投入。同時にピッチに入った。MFジェームズ・ミルナーはリーグ史上5人目となる40歳以上で出場したフィールドプレーヤーになった。その後はマンチェスター・Cが攻勢を強めたが、ブライトンが何とか耐え切って1-1の引き分けに終わった。
