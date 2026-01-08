プレミアリーグ 25/26の第21節 バーンリーとマンチェスター・ユナイテッドの試合が、1月8日05:15にターフ・ムーアにて行われた。

バーンリーはアルマンド・ブロヤ（FW）、ハンニバル・メジブリ（MF）、マーカス・エドワーズ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマンチェスター・ユナイテッドはベンヤミン・シェシュコ（FW）、マテウス・クニャ（FW）、ブルーノ・フェルナンデス（MF）らが先発に名を連ねた。

13分に試合が動く。マンチェスター・ユナイテッドの選手によるオウンゴールによりバーンリーが先制。

ここで前半が終了。1-0とバーンリーがリードしてハーフタイムを迎えた。

50分マンチェスター・ユナイテッドが同点に追いつく。ブルーノ・フェルナンデス（MF）のアシストからベンヤミン・シェシュコ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

58分、バーンリーが選手交代を行う。ハンニバル・メジブリ（MF）からジェイドン・アンソニー（FW）に交代した。

60分マンチェスター・ユナイテッドが逆転。パトリック・ドルグ（DF）のアシストからベンヤミン・シェシュコ（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

61分、マンチェスター・ユナイテッドは同時に2人を交代。ブルーノ・フェルナンデス（MF）、エーデン・ヘブン（DF）に代わりメーソン・マウント（MF）、レニー・ヨロ（DF）がピッチに入る。

66分バーンリーのマーカス・エドワーズ（FW）のアシストからジェイドン・アンソニー（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、2-2で引き分けという結果になった。

なお、バーンリーは41分にハンニバル・メジブリ（MF）、90+5分にライル・フォスター（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-08 07:20:25 更新