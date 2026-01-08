プレミアリーグ 25/26の第21節 ニューカッスルとリーズの試合が、1月8日05:15にセントジェームズ・パークにて行われた。

ニューカッスルはアンソニー・ゴードン（FW）、ニック・ウォルトメイド（FW）、ハーベイ・バーンズ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリーズはドミニク・キャルバートルウィン（FW）、ブレンデン・アーロンソン（MF）、ガブリエル・グズムンドソン（DF）らが先発に名を連ねた。なお、リーズに所属する田中 碧（MF）はベンチからのスタートとなった。

32分に試合が動く。リーズのドミニク・キャルバートルウィン（FW）のアシストからブレンデン・アーロンソン（MF）がゴールを決めてリーズが先制。

しかし、36分ニューカッスルが同点に追いつく。ニック・ウォルトメイド（FW）のアシストからハーベイ・バーンズ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

だが、45+5分リーズが逆転。ドミニク・キャルバートルウィン（FW）がPKを決めて1-2と逆転する。

ここで前半が終了。1-2とリーズがリードしてハーフタイムを迎えた。

ニューカッスルは後半の頭から2人が交代。マリック・ティアウ（DF）、サンドロ・トナリ（MF）に代わりスベン・ボットマン（DF）、バレンチノ・リブラメント（DF）がピッチに入る。

54分ニューカッスルのブルーノ・ギマランイス（MF）のアシストからジョエリントン（FW）がヘディングシュートを決めて2-2に追いつく。

75分、ニューカッスルは同時に2人を交代。ファビアン・シェア（DF）、ニック・ウォルトメイド（FW）に代わりジェイコブ・ラムジー（MF）、ヨアネ・ウィサ（MF）がピッチに入る。なお、ファビアン・シェア（DF）は負傷による交代とみられる。

79分リーズが逆転。イリヤ・グルエフ（MF）のアシストからブレンデン・アーロンソン（MF）がゴールを決めて2-3と逆転する。

80分、リーズが選手交代を行う。アントン・シュタハ（MF）からノア・オカフォー（FW）に交代した。

81分、ニューカッスルが選手交代を行う。アンソニー・ゴードン（FW）からジェイコブ・マーフィー（MF）に交代した。

86分、リーズが選手交代を行う。ドミニク・キャルバートルウィン（FW）からルーカス・ヌメチャ（FW）に交代した。

後半終了間際の90+1分ニューカッスルのブルーノ・ギマランイス（MF）がPKを決めて3-3に追いつく。

90+7分、リーズは同時に3人を交代。イリヤ・グルエフ（MF）、ブレンデン・アーロンソン（MF）、ジョー・ロドン（DF）に代わり田中 碧（MF）、ウィルフリード・ニョント（FW）、セバスティアン・ボルナウ（DF）がピッチに入る。なお、ブレンデン・アーロンソン（MF）は負傷による交代とみられる。

後半終了間際の90+12分ニューカッスルが逆転。スベン・ボットマン（DF）のアシストからハーベイ・バーンズ（FW）がゴールを決めて4-3と逆転する。

そのまま試合終了。ニューカッスルが4-3で勝利した。

なお、リーズに所属する田中 碧（MF）は90+7分から交代で出場した。

2026-01-08 07:30:27 更新