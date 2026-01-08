日経225先物テクニカルポイント（8日夜間取引終了時点）
8日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比20円安の5万1990円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
53094.87円 ボリンジャーバンド3σ
52243.38円 ボリンジャーバンド2σ
51990.00円 8日夜間取引終値
51961.98円 7日日経平均株価現物終値
51782.00円 5日移動平均
51465.00円 一目均衡表・転換線
51391.89円 ボリンジャーバンド1σ
50680.00円 一目均衡表・基準線
50540.40円 25日移動平均
49845.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49688.91円 ボリンジャーバンド-1σ
49202.40円 75日移動平均
48837.42円 ボリンジャーバンド2σ
48475.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
47985.93円 ボリンジャーバンド3σ
42746.75円 200日移動平均
株探ニュース
