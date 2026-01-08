　8日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比20円安の5万1990円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

53094.87円　　ボリンジャーバンド3σ
52243.38円　　ボリンジャーバンド2σ
51990.00円　　8日夜間取引終値
51961.98円　　7日日経平均株価現物終値
51782.00円　　5日移動平均
51465.00円　　一目均衡表・転換線
51391.89円　　ボリンジャーバンド1σ
50680.00円　　一目均衡表・基準線
50540.40円　　25日移動平均
49845.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49688.91円　　ボリンジャーバンド-1σ
49202.40円　　75日移動平均
48837.42円　　ボリンジャーバンド2σ
48475.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
47985.93円　　ボリンジャーバンド3σ
42746.75円　　200日移動平均


株探ニュース