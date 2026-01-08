　8日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比2ポイント安の3511.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3570.68ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3517.87ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3511.50ポイント　　8日夜間取引終値
3511.34ポイント　　7日TOPIX現物終値
3493.10ポイント　　5日移動平均
3476.75ポイント　　一目均衡表・転換線
3465.07ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3431.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3412.26ポイント　　25日移動平均
3359.45ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3306.65ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3303.88ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3302.84ポイント　　75日移動平均
3253.84ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3225.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3000.59ポイント　　200日移動平均


株探ニュース