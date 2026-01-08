TOPIX先物テクニカルポイント（8日夜間取引終了時点）
8日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比2ポイント安の3511.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3570.68ポイント ボリンジャーバンド3σ
3517.87ポイント ボリンジャーバンド2σ
3511.50ポイント 8日夜間取引終値
3511.34ポイント 7日TOPIX現物終値
3493.10ポイント 5日移動平均
3476.75ポイント 一目均衡表・転換線
3465.07ポイント ボリンジャーバンド1σ
3431.25ポイント 一目均衡表・基準線
3412.26ポイント 25日移動平均
3359.45ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3306.65ポイント ボリンジャーバンド2σ
3303.88ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3302.84ポイント 75日移動平均
3253.84ポイント ボリンジャーバンド3σ
3225.75ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3000.59ポイント 200日移動平均
株探ニュース
